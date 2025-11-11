Estudiantes egresados de medicina podrían iniciar su internado entre marzo y abril de 2026

La expectativa ahora se centra en las negociaciones que se llevarán a cabo en el marco del próximo "Viva Voz" de marzo.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un grupo de 203 estudiantes de medicina que esperan ansiosamente iniciar su internado tiene una perspectiva más clara luego de una reunión crucial con autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS). Tras un proceso marcado por la incertidumbre, existe la posibilidad de que estos futuros médicos puedan empezar a servir al país entre marzo y abril del próximo año.

La reunión de alto nivel fue la segunda en la que participan los estudiantes, buscando una solución a la desconexión crítica que enfrenta el sistema de salud panameño: la brecha entre la gran cantidad de médicos que se forman y la capacidad real del Estado para absorberlos en plazas de internado.

Harvin Batista, vocero de los estudiantes, se mostró optimista tras el encuentro, destacando el compromiso de las entidades de salud.

"Una respuesta satisfactoria; las autoridades han estado comprometidas con ayudarnos, con buscar una solución, así que sí, esperamos a partir del mes de abril empezar a servir al país", destacó Batista.

La principal traba administrativa para la asignación de plazas es el cumplimiento del proceso conocido como "Viva Voz". El Dr. Paulino Vigil, en representación de la CSS, explicó que, por ley, se realizan dos de estos procesos al año.

El "Viva Voz" es el mecanismo en el que los médicos recién graduados eligen sus puestos de internado basándose en su puntaje de examen.

"Por normas, por decretos, por leyes, se hacen dos Viva Voz al año; el próximo Viva Voz es el viernes 11 de marzo y allí es donde se están haciendo las negociaciones para ver cómo este grupo [de 203] con el nuevo grupo que aspira a hacer el internado ingresa al internado."

El desafío logístico y normativo radica en cómo integrar a este grupo de 203 en el mismo proceso del "Viva Voz" de marzo, junto al nuevo grupo de estudiantes que se gradúa en el próximo ciclo.

El inicio del internado para este grupo de 203, más los que se gradúen el próximo año, dependerá de que el Estado consiga el presupuesto y las plazas de docencia necesarias. La capacidad de absorción del sistema es clave para evitar que más egresados queden en el limbo profesional, lo que a su vez compromete la calidad de la atención médica a nivel nacional.

La expectativa ahora se centra en las negociaciones que se llevarán a cabo en el marco del próximo "Viva Voz" de marzo, con la esperanza de que estos futuros profesionales puedan finalmente unirse a las filas del personal de salud.

Con información de Kayra Saldaña