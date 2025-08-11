Estudiantes panameños entregan bandera de las Olimpiadas Agropecuarias 2026 tras ocho años de pausa

Ciudad de Panamá, Panamá/Una delegación de jóvenes vestidos con trajes típicos dio inicio oficial al proceso preparatorio de las competencias que reunirán a centros educativos especializados de todo el país.

Estudiantes y docentes del Instituto Profesional y Técnico (IPT) Omar Torrijos Herrera de El Copé, distrito de Olá, y del Centro Educativo Pablo Alzamora Vargas de Chiguirí Arriba, Penonomé, entregaron oficialmente el 8 de agosto la bandera de las Olimpiadas Agropecuarias 2026 a Lucy Molinar, ministra de Educación.

La delegación llegó al acto con un alegre tamborito, mientras las jóvenes lucían coloridas polleras y los varones vestían montunos tradicionales, en una ceremonia que simbolizó el inicio de las actividades preparatorias para las competencias agrícolas estudiantiles.

Las Olimpiadas Agropecuarias no se celebraban desde hace ocho años, por lo que su retorno representa un momento significativo para la educación técnica agropecuaria del país. La organización del evento dependerá de las gestiones que realicen los funcionarios de la Coordinación Nacional del Fondo Agropecuario y los enlaces regionales educativos.

Te podría interesar: Asamblea Nacional: Estas son las caras de los 13 presidentes de las comisiones que se aprobaron en consenso

El evento, programado para 2026, involucrará a estudiantes de los 34 institutos profesionales y técnicos agropecuarios distribuidos por todo el territorio nacional, quienes competirán en diversas disciplinas relacionadas con temas agrícolas.

Las Olimpiadas Agropecuarias funcionan como un instrumento de medición para evaluar el nivel de la enseñanza del Bachillerato Agropecuario en las instituciones educativas del país, permitiendo identificar fortalezas y áreas de mejora en esta modalidad educativa especializada.

La competencia incluirá varias disciplinas agrícolas que pondrán a prueba los conocimientos teóricos y prácticos que han adquirido los estudiantes durante su formación técnica.

Desde este año, los funcionarios del sistema educativo han iniciado las gestiones necesarias para garantizar el éxito de las olimpiadas. La coordinación involucra tanto a nivel nacional como regional, asegurando que todos los institutos participantes cuenten con las condiciones adecuadas para la competencia.