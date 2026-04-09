¡Irónico! Estudiantes de escuela bilingüe en Los Santos exigen nombramiento de una maestra de inglés

Los padres de familia esperan una respuesta oportuna del Ministerio de Educación para los 107 estudiantes que asisten a la escuela Los Olivos.

La comunidad educativa del Centro de Educación Básico General Bilingüe Los Olivos de la provincia de Los Santos realizó una protesta por la falta de docentes y personal administrativo.

Solicitaron al Ministerio de Educación (Méduca) que se nombre a una maestra de inglés de forma permanente, ya que cuando los jóvenes se gradúan del tercer año e ingresan a niveles superiores, presentan deficiencias en este idioma.

“Estamos cansados de esperar una respuesta positiva”, decía una de las pancartas en la manifestación realizada en las inmediaciones del centro educativo.

Migdaris Gallardo, una de las madres de familia que participó de la protesta, aseguró que los estudiantes egresados del plantel, cuando llegan a colegios más grandes, no son capaces de entender a los profesores.

“Los 'teachers' en otros colegios hablan en inglés apenas entras al salón y nuestros estudiantes quedan que no saben qué están diciendo”, denunció Gallardo.

Los padres de familia esperan una respuesta oportuna del Ministerio de Educación para los 107 estudiantes que asisten a la escuela Los Olivos.

Información de Eduardo Javier Vega

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