Encuentran a un infante abandonado en un cuarto inundado dentro de una barraca durante operativo en Río Abajo

La Policía Nacional remitió el caso a las autoridades de Niñez y Adolescencia para salvaguardar la vida y la integridad del infante.

Un operativo policial desplegado en el corregimiento de Río Abajo, debido a una serie de hechos violentos registrados en las últimas 48 horas que han derivado en homicidios, dio un giro inesperado tras el hallazgo de un niño de apenas cuatro años en condiciones de abandono extremo.

La intervención, que se mantiene activa en distintos puntos del sector, responde a homicidios y otros hechos delictivos ocurridos recientemente, específicamente en calle 11 y medio y calle 13. Así lo confirmó el subcomisionado de la Policía Nacional Demetrio Martínez, quien explicó que las investigaciones apuntan a conflictos internos entre grupos delincuenciales.

En medio de las diligencias policiales, que incluyeron aprehensiones de presuntos implicados, los agentes ingresaron a una barraca conocida como Salina Bay, donde se produjo el hallazgo que dejó atónitos a los agentes.

Dentro de una de las habitaciones, los uniformados encontraron al pequeño completamente solo, en un espacio sin condiciones básicas de habitabilidad.

El bebé se encontraba en un cuarto sin puerta, con un colchón en el suelo y con aguas residuales hasta los tobillos dentro del apartamento. Las condiciones en las que fue ubicado el infante fueron descritas como "paupérrimas" por el oficial, quien detalló que "en los momentos que entró la Policía Nacional, [el niño] se mantenía solo”.

El caso ha encendido las alertas no solo por la violencia que sacude el área, sino también por las condiciones de vulnerabilidad extrema en las que fue encontrado el pequeño.

La Policía Nacional remitió el caso a las autoridades de Niñez y Adolescencia para salvaguardar la vida y la integridad del infante.

Mientras tanto, el operativo en Río Abajo continúa con presencia policial reforzada en todas las calles de la comunidad, en un intento por contener la ola de violencia y dar con los responsables de los hechos delictivos.

“Sabemos que hay una rivalidad de grupos delincuenciales a lo interno de Río Abajo”, indicó Martínez sobre las disputas que habrían surgido tras una fragmentación de estas organizaciones.

Información de Hellen Concepción

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