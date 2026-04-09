Revocan arresto domiciliario a representante de David y ordenan su ingreso a prisión

Panamá/El representante del corregimiento de David cabecera, Jorge Montenegro Vallarino, deberá regresar a un centro penitenciario luego de que un tribunal de apelaciones revocara la medida cautelar de arresto domiciliario que mantenía desde finales de marzo.

La decisión se dio tras una audiencia de apelación en la que la Fiscalía Anticorrupción sustentó la necesidad de la detención provisional, al advertir que persisten riesgos procesales dentro de la investigación por presunto peculado en perjuicio del Estado.

Según explicó la Fiscalía, estos riesgos ya habían sido considerados en diciembre de 2025, cuando un tribunal de garantías ordenó inicialmente la detención del imputado. Sin embargo, tras una solicitud de la defensa, la medida fue modificada a arresto domiciliario en una audiencia posterior, una decisión que, de acuerdo con la fiscal, no era viable en una causa catalogada como compleja.

El tribunal de apelaciones acogió los argumentos del Ministerio Público y concluyó que existen elementos que podrían poner en riesgo medios de prueba considerados clave para el desarrollo del proceso, por lo que ordenó nuevamente su ingreso a un centro penal.

La investigación se originó a partir de un informe de la Contraloría General de la República sobre el uso de fondos destinados a juntas comunales dentro del programa de descentralización, correspondientes al periodo entre 2019 y 2024.

Montenegro enfrenta un proceso judicial por presunto peculado agravado que supera los 4.4 millones de dólares. Su caso ha tenido varios giros desde su detención en diciembre de 2025, cuando incluso fue hospitalizado por complicaciones de salud, hasta la modificación de su medida cautelar a finales de marzo de 2026, que ahora ha sido revertida.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa desarrollando diligencias dentro de la investigación, en un proceso que sigue avanzando en medio de la atención pública por el manejo de fondos de descentralización en el país.