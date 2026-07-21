Más de 15 mil estudiantes serán capacitados para reducir la contaminación por plásticos

La iniciativa, desarrollada por Ancon junto con los ministerios de Ambiente y Educación, llegará inicialmente a 22 centros educativos con talleres, jornadas de recolección y concursos ambientales.

Panamá/Fomentar una cultura de reciclaje y reducir la contaminación por plásticos desde las aulas, es lo que busca la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Ancon), que, en alianza con el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Educación, lanzó el programa "Ciudades Circulares: Más allá del plástico", que beneficiará inicialmente a más de 15 mil estudiantes de Panamá, San Miguelito y la provincia de Colón.

La iniciativa contempla la participación de 22 centros educativos, donde estudiantes de primaria y secundaria recibirán capacitación sobre la importancia de reducir, reutilizar y reciclar los residuos plásticos, además de convertirse en multiplicadores de ese mensaje dentro de sus comunidades.

La coordinadora del programa, Adilis Barrera, explicó que el proyecto forma parte de un plan integral de educación ambiental.

El programa que lanzamos el día de hoy es el Plan de Educación Ambiental, el proyecto Ciudades Circulares, que se concentra en Panamá, San Miguelito y Colón, donde vamos a estar impactando aproximadamente 22 escuelas y más de 15,000 niños".

Barrera detalló que el programa incluye diversas estrategias para involucrar a los estudiantes en el cuidado del ambiente.

"Este plan educativo tiene varios componentes, entre ellos la reducción de los plásticos dentro de las escuelas. También vamos a tener actividades de recolección de materiales con los niños, acompañado de un programa de educación a través de talleres para los niños de diferentes grados, desde primaria hasta secundaria, y también una serie de concursos ambientales de poesía, de dibujo y de proyectos ambientales, donde los niños van a poder participar y aprender mucho más sobre la contaminación por plásticos".

La iniciativa surge ante la creciente cantidad de desechos plásticos que terminan en las calles, son arrastrados hacia los ríos y finalmente llegan al mar, afectando la biodiversidad marina y representando un riesgo para los ecosistemas y la salud humana.

Con este programa, las organizaciones buscan que la educación ambiental trascienda las aulas y promueva cambios de hábitos en las familias y comunidades, fortaleciendo una gestión más responsable de los residuos desde edades tempranas.

Con información de Jorge Quirós.