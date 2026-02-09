Ética jurídica y confianza: ejes del encuentro entre el embajador Kevin Cabrera y el Colegio de Abogados

Panamá/El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, sostuvo una reunión con miembros del Colegio Nacional de Abogados, con el objetivo de reforzar el apoyo y la cooperación del gobierno estadounidense en temas judiciales que involucran a Panamá.

Durante la reunión, el gremio de abogados solicitó al embajador la posibilidad de participar en otros espacios de diálogo, especialmente cuando se abordan asuntos relacionados con listados discriminatorios, en los que Panamá ha sido incluida, particularmente por parte de la Unión Europea. Asimismo, se planteó la necesidad de contar con respaldo para evitar situaciones de extorsión.

El embajador Kevin Marino Cabrera destacó la importancia del Colegio Nacional de Abogados, al señalar que este gremio es clave para garantizar los más altos estándares de ética dentro de la profesión legal. Subrayó que esto resulta fundamental para generar confianza en personas interesadas en realizar inversiones internacionales.

“Pensamos que es algo bueno para los inversionistas. Pensamos que es algo bueno para el esquema de la ley, para asegurar que los contratos buenos van a ser respetados, y los que no son buenos, los que no están dentro de la ley, van a ser eliminados”, expresó el diplomático.

Añadió que, según la posición de su país, estas acciones “son algo bueno para la inversión en Panamá, es algo bueno para la seguridad nacional de Panamá y es algo bueno para la justicia dentro de Panamá”.

Por su parte, Maritza Cedeño, en representación del Colegio Nacional de Abogados, indicó que la visita del embajador tuvo como objetivo principal reafirmar que la abogacía organizada panameña está preparada para recibir a inversionistas de cualquier parte del mundo. Destacó además que el gremio trabaja apegado a la ética profesional, uno de los pilares de la actual junta directiva.

Durante el encuentro también se abordaron otros temas. De acuerdo con el embajador, se mantienen conversaciones relacionadas con la posible eliminación del requisito de visa para panameños que deseen viajar a Estados Unidos. No obstante, explicó que este requisito responde principalmente a razones de seguridad, y que su país busca que quienes ingresen cumplan con los estándares de calidad y seguridad que exigen sus normas.

Con información de Jocelyn Mosquera.