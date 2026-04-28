Evalúan implementar ‘delivery de vacunas’ con drones en zonas de difícil acceso en Panamá

El proyecto ha trascendido fronteras y actualmente participa en un concurso internacional, logrando ubicarse entre los finalistas del World Mobile Congress.

Ciudad de Panamá/El uso de drones para el transporte de medicamentos e insumos médicos en áreas de difícil acceso se ha convertido en una estrategia clave para mejorar la atención sanitaria en regiones apartadas de Panamá, especialmente en comunidades comarcales.

El proyecto, impulsado por la Organización Panamericana de la Salud, surgió inicialmente como parte de las acciones para el control de la malaria, permitiendo el envío de pruebas rápidas y tratamientos a comunidades remotas con limitaciones de acceso terrestre.

Tras los resultados positivos obtenidos en esta primera fase, las autoridades evalúan ampliar el alcance de la iniciativa para incluir el transporte de vacunas, en lo que han denominado un “delivery aéreo” de insumos médicos.

“Mejorar la salud de las personas en las comarcas y en las zonas remotas e idealmente en un futuro. Nos gustaría que pudiesen también estos drones transportar vacunas y otros insumos”, indicó Ana Rivière Cinnamond, de la OPS/OMS.

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La implementación de esta tecnología no solo ha optimizado los tiempos de respuesta en la atención médica, sino que también posiciona a Panamá como referente en innovación aplicada al sector salud.

El proyecto ha trascendido fronteras y actualmente participa en un concurso internacional, logrando ubicarse entre los finalistas del World Mobile Congress.

“Estamos muy orgullosos porque hemos presentado este proyecto al World Mobile Congress, que tiene sede en Barcelona, y hemos quedado entre los 17 finalistas”, destacó Rivière.

Con este avance, Panamá refuerza su apuesta por soluciones tecnológicas para enfrentar desafíos en el acceso a la salud, especialmente en comunidades de difícil cobertura.

Con información de Kayra Saldaña