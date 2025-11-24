Minsa y Minseg firman convenio para usar drones en el transporte de medicinas en áreas remotas

Los drones serán operados por personal especializado del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), responsable de las misiones aéreas en estas zonas.

El Ministerio de Salud (Minsa) y el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) firmaron este lunes un convenio interinstitucional para poner en marcha el uso de drones en el transporte de medicamentos e insumos médicos hacia comunidades de difícil acceso, especialmente en la comarca Ngäbe Buglé.

La iniciativa, presentada hace dos meses junto a la OPS/OMS con apoyo de la Fundación Fútbol Club Barcelona, busca reducir de horas a minutos el tiempo de traslado de medicinas en zonas alejadas, donde las condiciones geográficas limitan la atención primaria.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, explicó que el proyecto se integrará a la Estrategia Nacional de Transformación Digital en Salud y a los sistemas de información del Minsa. “Garantizaremos que esta iniciativa se alinee con los principios y líneas estratégicas del sector”, afirmó.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Frank Alexis Ábrego, destacó que el apoyo institucional permitirá beneficiar a pobladores de áreas apartadas. “Llevar medicinas a través de drones es una acción comunitaria y de prevención”, expresó.

Los drones serán operados por personal especializado del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), responsable de las misiones aéreas en estas zonas.

Ana Rivière Cinnamond, representante de la OPS/OMS en Panamá, reiteró que el uso de esta tecnología permitirá superar barreras geográficas y mejorar el acceso oportuno a la atención médica.

Con la firma del convenio, ambas instituciones formalizan el uso de herramientas tecnológicas de última generación para garantizar un impacto sostenible en las comunidades más vulnerables del país.