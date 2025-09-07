La 'impunidad' crea la idea de que el poder permite hacer 'lo que da la gana', advierte exmagistrada de la CSJ

Ciudad de Panamá, Panamá/La corrupción y la debilidad institucional fueron los ejes principales de la intervención de la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Esmeralda Arosemena de Troitiño, en el programa Radar, donde compartió su visión sobre los desafíos que enfrenta el país en materia de justicia y democracia.

Arosemena de Troitiño inició destacando la importancia de abrir espacios de debate ciudadano sobre estos temas: “Siempre tengo que empezar señalando la importancia que tiene para la ciudadanía panameña que tengamos un espacio de reflexión, un espacio de análisis de qué tenemos que hacer para, primero, identificar nuestras problemáticas y, segundo, asumir posiciones para luchar contra ellas y exigir entonces las respuestas que corresponden”.

La exmagistrada reconoció que el fenómeno de la corrupción no es exclusivo de Panamá, sino que se repite en toda la región, aunque con distinta intensidad. “Mira, es lamentable porque esto es en toda la región… sencillamente los sistemas políticos y quienes determinan tomar esa línea del sistema político con el compromiso entre comillas de dirigir el país… se pierde en el ejercicio de ese poder que se desvía”, explicó.

Uno de los puntos centrales de su análisis fue la situación del Ministerio Público y la acumulación de miles de casos pendientes de investigación. “Es altamente compleja y empiezo con el punto más álgido, que es lo que representa para la institucionalidad del Ministerio Público, que tiene la responsabilidad de esa investigación… la Constitución dice que tenemos que dar una tutela efectiva y pronta”, señaló, cuestionando si la institución cuenta con la capacidad organizativa para responder a ese reto.

Puedes leer: Procurador Gómez confirma investigación de oficio contra el exdiputado Héctor Brands

Al referirse a la labor de la Asamblea Nacional en materia legislativa, Arosemena de Troitiño fue clara: “El Órgano Legislativo entonces tiene esta necesidad y urgencia y compromiso de atender por qué necesitamos cambiar, modificar algunas disposiciones para hacer efectiva esa investigación y que se cumpla con todos estos estándares y principios que los derechos humanos en toda la región se demandan”.

Sobre la contratación pública, advirtió que el actual marco normativo ha abierto espacios para la trampa: “Es terrible cuando uno tiene que aceptar que, a la hora de poner una norma… la defensa de esa persona es la ley. Entonces, ¿con qué te enfrentas como autoridad investigativa? Te enfrentas con una limitación”.

Mira el programa completo en el siguiente video.

También abordó la percepción de justicia selectiva en el país, debido a múltiples reacciones, debido a que a algunos ciudadanos se les castiga con severidad por delitos menores, mientras que otros que han desviado millones permanecen libres. “Eso es justicia selectiva… yo le quito la palabra justicia, la palabra justicia no va allí. Allí va impunidad de un lado, severidad del otro”, enfatizó.

Para la exmagistrada, la raíz del problema está en la falta de certeza del castigo: “La impunidad va generando esta conciencia de que puedo hacer lo que me da la gana porque tengo poder y lo uso”.

Te puede interesar: Trabajo comunitario para dueña de salones de belleza 'La Parce', pese a millonario caso de blanqueo

Recalcó que quienes administran justicia deben estar guiados por principios éticos: “Cuando uno administra justicia, uno asume un poder… tú tienes que responder a los problemas de esa persona con justicia. Entonces, tener independencia, tener integridad, tener los principios de lo que esperamos con una justicia”.

La polémica sobre los aumentos salariales en la Corte también fue tema de su análisis. “Definitivamente eso es parte de los principios éticos porque la ética no está en recibir más dinero; la ética está en el entendimiento de que lo que tienes que hacer es hacerlo bien, es lo correcto, es lo que debe ser”, afirmó.

En su mensaje final, la exmagistrada resaltó el rol activo de la ciudadanía en la vigilancia de la gestión pública: “Tenemos que vigilar, tenemos que exigir, tenemos que demandar eso que es el deber por lo que se han comprometido y que tienen que cumplir, porque eso es a lo que se comprometieron”.

Con estas reflexiones, Arosemena de Trotiño insistió en que el combate a la corrupción no puede quedarse en denuncias o titulares, sino traducirse en acciones concretas, tanto de las instituciones del Estado como de una sociedad que asuma un papel fiscalizador más firme.

Esta nota fue elaborada con asistencia de una inteligencia artificial y revisada por un supervisor de información digital.