Expertos piden manejo especializado para conservar la playa de Las Garzas en el Casco Antiguo

Ciudad de Panamá/Tras la inauguración de un nuevo espacio en el Casco Antiguo, denominado por la Alcaldía de Panamá como la 'playita de Las Garzas', han surgido diversas interrogantes relacionadas con el mantenimiento y la conservación del área, debido a su cercanía con una muralla histórica de calicanto de varios metros de altura.

El sitio no solo posee valor patrimonial, sino también una relevancia ecológica. De acuerdo con Fernando Díaz, director de la Coalición Comunitaria del Centro Histórico del Casco Antiguo, las labores de limpieza realizadas recientemente no habrían contado con la asesoría técnica especializada que requiere un entorno de estas características.

“Hay crecimiento de flora y retirar esa vegetación que crece en la muralla demanda un tratamiento muy especializado y no es solamente retirarme mecánicamente plantas porque se puede hacer mucho más daño que había”, señaló Díaz.

Las murallas del Casco Antiguo forman parte del sistema defensivo construido entre los siglos XVII y XIX, luego de la destrucción de Panamá Viejo. Aunque gran parte de estas estructuras fue demolida para permitir la expansión urbana, aún se conservan ruinas y secciones significativas, como la ubicada en el área de la 'playita de Las Garzas'.

El especialista en patrimonio histórico advirtió además que la playa ha sido identificada como un sitio de anidamiento de tortugas marinas, lo que incrementa la necesidad de un manejo ambiental cuidadoso y técnicamente supervisado.

Por su parte, la Alcaldía de Panamá informó que existe un plan de mantenimiento semanal para la playa de Las Garzas y que se han establecido coordinaciones para la limpieza y preservación de los sitios arqueológicos del área, con el fin de garantizar la protección tanto del patrimonio histórico como del entorno natural.

