Expo Boquete busca dinamizar la economía y el turismo en Chiriquí

El evento reunirá a empresas, emprendedores y diversos actores del sector productivo, quienes tendrán la oportunidad de exhibir sus marcas, servicios y nuevos proyectos.

Expo Boquete impulsará negocios y atraerá turismo internacional en Chiriquí / Redacción de TVN Noticias
Danna Durán - Periodista
28 de abril 2026 - 20:33

Boquete, Chiriquí/La Cámara de Comercio y Turismo de Boquete, junto a representantes de esta localidad en la provincia de Chiriquí, anunció la realización de la Expo Boquete, que se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de julio, con el objetivo de impulsar las actividades económicas, promover el turismo y fortalecer la proyección de la región.

El evento reunirá a empresas, emprendedores y diversos actores del sector productivo, quienes tendrán la oportunidad de exhibir sus marcas, servicios y nuevos proyectos ante visitantes nacionales e internacionales.

“Expo Boquete es un evento comercial, como bien dice su nombre, es una expo para que todos salgamos a mostrar lo mejor que tienen nuestras marcas, empresas y nuevos proyectos que tenemos en toda la provincia de Chiriquí y la región”, indicó Gyl Ledezma, presidenta de Expo Boquete.

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De acuerdo con los organizadores, la actividad busca generar transacciones superiores a los 3 millones de balboas, además de atraer no solo a empresarios y comerciantes, sino también a agencias de viajes provenientes de distintos países, con miras a fortalecer la oferta turística del área.

La Expo Boquete se perfila como una vitrina estratégica para posicionar a Chiriquí como un destino clave para la inversión y el turismo en Panamá.

Con información de Demetrio Ábrego

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