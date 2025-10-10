Exposición 'El Toro Itinerante de Pucará' se exhibirá en Veraguas durante todo octubre

La muestra, con entrada libre, podrá visitarse de martes a sábado, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., y ofrece al público la oportunidad de conocer una de las expresiones más representativas de la cultura andina: el toro de Pucará, símbolo de prosperidad, protección y buena fortuna en el Perú.

Santiago, Veraguas/La exposición “Toro Itinerante de Pucará: Embajador del Altiplano Peruano” estará abierta al público durante todo el mes de octubre en el Museo Regional de Veraguas, ubicado frente al Parque Juan Demóstenes Arosemena, en la ciudad de Santiago.

La muestra, con entrada libre, podrá visitarse de martes a sábado, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., y ofrece al público la oportunidad de conocer una de las expresiones más representativas de la cultura andina: el toro de Pucará, símbolo de prosperidad, protección y buena fortuna en el Perú.

De acuerdo con el Ministerio de Cultura (MiCultura), la exposición fue presentada por el embajador de Perú en Panamá, Mario López, y reúne una colección de piezas de cerámica ancestral provenientes de la región de Puno, elaboradas por artesanos que mantienen viva una tradición transmitida de generación en generación.

Durante el acto inaugural, el director nacional de Museos, Raúl Castro Zachrisson, resaltó que iniciativas como esta fomentan el intercambio cultural entre Panamá y Perú, además de fortalecer los espacios museísticos como centros de encuentro, aprendizaje y diálogo entre culturas.

La llegada del Toro Itinerante de Pucará a Veraguas representa una oportunidad para que los visitantes se acerquen al arte popular andino y conozcan de cerca su historia, simbolismo y técnica artesanal.