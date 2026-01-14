Exrepresentante y extesoreros de Cristobal en Colón enfrentarán audiencia esta tarde

El exrepresentante del corregimiento de Cristóbal en Colón, Edgar Góndola, y el extesorero de esta junta comunal serán llevados a audiencia de garantías la tarde de este miércoles 14 de enero, donde enfrentarán imputación por la supuesta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado.

Góndola y el exfuncionario fueron aprehendidos el martes en una operación desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción, luego de que la Contraloría presentara informe de auditoría donde se determinaban posibles irregularidades en el manejo de fondos.

Las investigaciones que se adelantan indican que el daño en perjuicio de la junta comunal asciende a 339 mil dólares.

Esta tarde será puesto ante un juez de garantías, quien deberá legalizar la aprehensión, imputar cargos y establecer las medidas cautelares correspondientes.

Información de Néstor Delgado