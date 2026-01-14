Varias comunidades de Chitré permanecen sin agua tras desinfección de planta potabilizadora

Los afectados han expresado su frustración ante la situación, indicando que muchas familias deben recolectar agua en cubos desde temprano para poder abastecerse durante el día.

Chitré, Herrera/Tras el proceso de desinfección de la planta potabilizadora Roberto Reyna, varias comunidades del distrito de Chitré, en la provincia de Herrera, continúan sin suministro de agua, lo que ha generado preocupación entre los residentes afectados.

Sectores como Villa Soberanía, El Rosario, La Floresta, Villa Anita, La Arena, Monagrillo y Llano Bonito reportan problemas de abastecimiento desde el inicio de los trabajos en la planta, según testimonios de los propios vecinos.

“En estos últimos días sí hemos tenido problemas. El agua se va en la mañana, alrededor de las 9 o 10, y a veces llega hasta las 7 u 8 de la noche”, relató un residente de la barriada de Rosario. Otro vecino señaló que, incluso cuando llega agua a los tanques de reserva, no fluye en las redes internas de los hogares, afectando lavamanos, fregaderos e inodoros.

Los afectados han expresado su frustración ante la situación, indicando que muchas familias deben recolectar agua en cubos desde temprano para poder abastecerse durante el día. “Tenemos conocimiento de que durante el fin de semana se realizarían actividades que dejarían a todos los sectores de Chitré sin agua y que paulatinamente se restablecería, pero en nuestra urbanización jamás llega el suministro de manera regular”, aseguró otro residente.

Según los vecinos, algunos sectores llevan semanas o incluso meses con problemas de suministro, situación que se ha visto agravada con el inicio de la desinfección de la planta potabilizadora. Los afectados hacen un llamado urgente a las autoridades del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) para que se restablezca el servicio y se garantice el abastecimiento regular de agua potable en el distrito.

Con información de Eduardo Javier Vega