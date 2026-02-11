Extienden cierre del sendero La Cruz en Altos de Campana por retrasos en trabajos de rehabilitación

Entre los factores que han impactado el cronograma se encuentran lluvias intermitentes y ráfagas de viento.

Panamá/La administración del Parque Nacional y Reserva Biológica Altos de Campana anunció la extensión del cierre temporal del sendero La Cruz, debido a los trabajos de rehabilitación que se desarrollan a lo largo de su recorrido.

El jefe del área protegida, Carlos Moreno, explicó que la decisión se sustenta en una comunicación formal remitida por la empresa Panamerican BC, encargada de ejecutar el proyecto. Según la contratista, las labores han sufrido demoras producto de las condiciones climáticas registradas en la zona.

Entre los factores que han impactado el cronograma se encuentran lluvias intermitentes y ráfagas de viento, lo que ha dificultado el acceso seguro del personal técnico y la continuidad de los trabajos en campo.

Moreno indicó que la medida busca garantizar la seguridad tanto de los visitantes como de los guardaparques y trabajadores, mientras se reorganizan las labores pendientes y se completa la rehabilitación del sendero.

La administración del parque informó que el Mirador Caja de Agua y el resto de los senderos habilitados dentro del área protegida continúan operando en su horario regular.