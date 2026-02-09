Rescatan a turista herida en sendero de La Silampa y advierten sobre alto riesgo

En su balance más reciente, el Cuerpo de Bomberos también informó haber atendido 23 emergencias por ataques de abejas, además de 11 incendios de herbazales y 11 accidentes de tránsito en la provincia.

Una turista de 22 años que visitaba el sendero de La Silampa, ubicado en Calobre, provincia de Veraguas, tuvo que ser rescatada luego de sufrir una lesión en una de sus piernas que le impidió continuar el recorrido.

La joven fue auxiliada por miembros del Cuerpo de Bomberos de la provincia de Veraguas, quienes reiteraron que se trata de una zona de alto riesgo, donde con frecuencia se registran lesiones entre visitantes que intentan llegar al charco sin las condiciones físicas ni las medidas de seguridad adecuadas.

De acuerdo con los camisas rojas, el trayecto por este sendero puede tomar entre dos y tres horas, lo que provoca agotamiento en muchas personas, aumentando el riesgo de resbalones y caídas. Estas situaciones suelen derivar en fracturas de tobillos, piernas u otras extremidades, lo que obliga a activar complejas operaciones de rescate, tanto por parte del Sinaproc como del propio Cuerpo de Bomberos.

El director de los Bomberos, Eduardo Chen, explicó que el sendero presenta zonas con precipicios, por lo que un simple tropiezo podría tener consecuencias graves o fatales.

Ante este escenario, hizo un llamado a la conciencia de la ciudadanía para que evite realizar este tipo de excursiones o, en caso de hacerlo, adopte estrictas medidas de seguridad, como ir acompañado, contar con equipo adecuado y evaluar su condición física. Advirtió además que un rescate en esta área puede tardar hasta siete horas, debido a la complejidad del terreno y la lejanía del lugar.

