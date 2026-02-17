Falla en interconexión regional provoca apagón momentáneo en varios sectores de Panamá y Panamá Oeste

De acuerdo con el reporte, a las 12:04 p.m. se produjo un recierre de línea en 230 kilovoltios (kV) en el Sistema Interconectado Nacional, además del disparo de la interconexión México–Guatemala en el Sistema Eléctrico Regional.

Ciudad de Panamá, Panamá/Más de 95,050 clientes resultaron afectados este 17 de febrero luego de registrarse dos eventos simultáneos externos al sistema de distribución eléctrica, según informó la empresa Naturgy Panamá.

De acuerdo con el reporte, a las 12:04 p.m. se produjo un recierre de línea en 230 kilovoltios (kV) en el Sistema Interconectado Nacional, además del disparo de la interconexión México–Guatemala en el Sistema Eléctrico Regional.

La empresa indicó que este segundo evento, ajeno a su red, provocó la interrupción del suministro eléctrico durante al menos cuatro minutos. La afectación alcanzó a miles de usuarios en distintos puntos del país, entre ellos:

En la ciudad de Panamá: San Francisco, Obarrio, avenida Ricardo J. Alfaro, Bella Vista, avenida El Paical y Calidonia .

. En Panamá Oeste: Barrio Balboa, Barrio Colón, El Coco, Guadalupe, Arraiján, Nuevo Arraiján, Ciudad Futuro, Capira, Gorgona, Chame, El Higo y San Carlos .

. En Coclé: Antón.

Luego del incidente, se realizaron coordinaciones con el Centro Nacional de Despacho para restablecer el suministro eléctrico, conforme a los protocolos establecidos.

La empresa ofreció disculpas a los clientes por los inconvenientes ocasionados por este evento externo y recordó que los usuarios pueden realizar reportes a través de su canal oficial.