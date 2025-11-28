Fallece el empresario y exministro Gabriel Diez Polack

Ciudad de Panamá/El sector empresarial panameño está de luto con el fallecimiento, este viernes 28 de noviembre de 2025, del empresario y exministro Gabriel Diez Polack, una figura destacada en el ámbito de la construcción en Panamá.

Diez Polack fue un destacado empresario que se desempeñó en el sector de construcción desde el año 1970 y en el sector industrial desde 1988.

Fue presidente de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) en dos períodos, dos veces presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), en dos ocasiones presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), y secretario intercontinental del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP) y ministro de Vivienda. También era parte del Consejo Nacional de Promotores de Vivienda.