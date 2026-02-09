Cancillería le responde a Varela sobre supuestos fondos recibidos de China; expresidente reacciona

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá emitió un comunicado oficial el 9 de febrero de 2026 para "aclarar y desmentir categóricamente" las declaraciones realizadas recientemente por el expresidente Juan Carlos Varela en relación con supuestos fondos de cooperación de la República Popular China y su utilización por el actual Gobierno.

Ante dichas declaraciones, la Cancillería informó de manera clara, precisa y verificable lo siguiente: el actual Gobierno "no ha recibido un solo dólar", ni en concepto de contribución, financiamiento o préstamo, por parte de China.

El comunicado precisa que el único convenio de cooperación técnica y económica suscrito entre Panamá y China fue firmado durante el quinquenio presidencial 2014-2019, correspondiente a la administración del propio expresidente Varela.

En consecuencia, durante el actual quinquenio presidencial, Panamá no ha implementado, desarrollado ni recibido ningún tipo de cooperación técnica o económica proveniente de la República Popular China.

La Cancillería de Panamá señaló que resulta "falso e irresponsable insinuar que el actual Gobierno haya hecho uso de fondos de cooperación china" o que exista manejo alguno de recursos en ese sentido. Las afirmaciones, según la institución, no se sostienen en hechos ni en documentación alguna y generan confusión innecesaria en la opinión pública.

El Gobierno rechaza de manera categórica esas versiones y considera que corresponde exclusivamente al expresidente Varela explicar al país las razones por las cuales presenta información de "forma tendenciosa".

El comunicado concluye indicando que Panamá merece un debate público basado en hechos verificables, no en insinuaciones falsas ni narrativas engañosas.

El expresidente Varela respondió lo siguiente tras el comunicado de Cancillería: "No se tiene que aclarar, desmentir, decir que es falso e irresponsable algo que no se ha dicho; en el mensaje que envié, dejo claro que solo se han ejecutado proyectos en las dos últimas administraciones, 2014/2019, 2019/2024; no se menciona en ningún momento esta administración".