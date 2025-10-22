Falta de espacio y $900 mil de deuda fuerzan exhumaciones en el cementerio de San Miguelito

Ante la urgencia de espacio, el Consejo Municipal aprobó una medida drástica: la exhumación de los restos de las fosas morosas.

San Miguelito, Panamá/El único cementerio municipal de San Miguelito, ubicado en Chivo Chivo, se encuentra en una situación crítica debido a su máxima capacidad operativa y a una morosidad que supera los 900 mil dólares, forzando al Municipio a iniciar un proceso de exhumaciones para generar espacio.

Andrea Serrud, directora de Servicios Municipales, confirmó la situación: "El cementerio se encuentra en su máxima capacidad. Esto quiere decir que no contamos con suficientes fosas para poder atender el servicio de inhumaciones para los vecinos del distrito".

78% de las fosas están morosas

Según cifras oficiales del Municipio, la situación económica agrava la crisis de espacio. De las 2,850 fosas existentes en el cementerio, el 78% de los contribuyentes está moroso, lo que se traduce en 2,215 sepulturas con deudas que datan desde el año 2010.

La deuda total de los vecinos morosos asciende a más de 900 mil dólares.

Ante la urgencia de espacio, el Consejo Municipal aprobó una medida drástica: la exhumación de los restos de las fosas morosas.

Puedes leer: Por orden del presidente Mulino, el Ministerio de Seguridad suspende millonaria compra de uniformes

Sheyla Grajales, representante del corregimiento de Victoriano Lorenzo, confirmó que el proceso ya ha comenzado y que la intención es recuperar el espacio necesario.

"Anualmente se cobra 89 dólares, entonces no es un monto tan alto, pero sí necesitamos que todas esas personas que tengan una morosidad anual puedan acercarse al municipio para poder pagar y que el cuerpo de su familiar no se saque", declaró la representante.

Arreglos de pago para evitar la exhumación

Para facilitar el cumplimiento y evitar la remoción de los restos, el Municipio de San Miguelito está ofreciendo opciones flexibles a los deudores:

Se están aceptando arreglos de pago que inician con el pago de hasta el 30% de la morosidad.

Los plazos para saldar la deuda restante pueden variar entre cinco y diez pagos.

Las autoridades hacen un llamado a los contribuyentes a acercarse a la Alcaldía para saldar sus cuentas y asegurar la permanencia de los restos de sus familiares, al tiempo que se alivia la presión sobre la capacidad física del cementerio.