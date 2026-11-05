Familia en Los Santos pierde en incendio las pertenencias que había salvado tras terremoto; investigan si fue provocado

El siniestro ocurrió el 3 de noviembre y es investigado por las autoridades ante indicios de que pudo haber sido provocado.

Los Santos/Una familia de La Colorada, en la provincia de Los Santos, sufrió una nueva pérdida luego de que un incendio consumiera la ranchería donde había guardado las pertenencias que logró rescatar de su vivienda, destruida por el terremoto del pasado 9 de octubre.

El incendio ocurrió el 3 de noviembre, cuando los afectados se encontraban durmiendo en la casa de una familiar, ubicada a poca distancia del lugar. Según relató una de las integrantes de la familia, sus primos, que viven en una residencia cercana, fueron los primeros en percatarse de las llamas y acudieron a avisarles. Sin embargo, cuando llegaron, el rancho ya estaba completamente incendiado.

En esa estructura habían almacenado los objetos que pudieron recuperar de su casa, incluidos documentos personales y otras pertenencias que consideraban importantes. Todo quedó destruido por el fuego. "Después del terremoto, además de perder la casa, ahora perdimos también el rancho, que parecía que ese iba a ser nuestro hogar por mientras que esto se solucionaba", expresó Yara Bobadilla, una de las afectadas.

Se pudo conocer que el caso se encuentra bajo investigación por el Cuerpo de Bomberos, la Policía y el Ministerio Público. De acuerdo con los afectados, en el área se localizaron indicios que apuntarían a que el incendio pudo haber sido provocado, aunque todavía no se ha determinado qué ocurrió.

Bobadilla también manifestó su preocupación por otros hechos registrados en la comunidad. Uno de los vecinos de la familia afectada, Julio Mendieta, mencionó el caso de una fonda del pueblo, donde, según su relato, se produjo un robo.

Las pérdidas se suman a los daños ocasionados por el terremoto del 9 de octubre, que, según Mendieta, afectó gravemente a la comunidad y dejó alrededor del 80 % del pueblo en condiciones de destrucción. Además, señaló que algunas familias, incluidos niños y mujeres, todavía permanecen en carpas.

Para los afectados, el incendio representa otro golpe después de haber perdido su vivienda y las pertenencias. Ahora, mientras las autoridades investigan lo ocurrido, la familia enfrenta la pérdida de los pocos bienes que había conseguido salvar tras el movimiento sísmico.

Con información de Eduardo Javier Vega