Familiares de joven desaparecido en Las Tablas hace 35 días claman por respuestas

Los Santos/La incertidumbre mantiene en vilo a una familia en la provincia de Los Santos, luego de cumplirse 35 días desde la desaparición de Alcibíades Vergara, un joven de 21 años residente en la ciudad de Las Tablas.

De acuerdo con sus familiares, el joven salió de su hogar una mañana y desde entonces no regresó, sin que hasta ahora se tenga información certera sobre su paradero.

La denuncia fue presentada tanto ante la Policía Nacional como en el Ministerio Público de Los Santos, que confirmó que las investigaciones continúan abiertas. Sin embargo, hasta el momento no se han recibido pistas confiables.

“Estamos viviendo una angustia desde hace un mes y cinco días, que no se la deseamos a nadie”, expresó uno de los familiares de Vergara, quien aseguró que han recorrido hospitales y distintos lugares sin éxito.

La familia denuncia que, además de la incertidumbre, han sido víctimas de llamadas falsas y personas inescrupulosas que buscan aprovecharse de la situación. “Lo único que hemos recibido son estafas y falsas pistas que solo nos hacen sufrir más”, agregaron.

El Ministerio Público indicó que el caso continúa bajo investigación, mientras los allegados del joven mantienen la esperanza de obtener pronto información que les permita dar con su paradero.