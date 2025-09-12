Familiares del marino panameño retenido en Venezuela piden información a la Cancillería

Ciudad de Panamá/Familiares y amigos de Olmedo Núñez Peñalba, marino panameño retenido en Venezuela desde el pasado 19 de junio, acudieron este viernes a la Cancillería de Panamá en busca de información sobre su paradero y gestiones diplomáticas para lograr su regreso.

La nave en la que viajaba Núñez, con bandera panameña, fue interceptada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) por presunta actitud sospechosa y supuestas intenciones de espionaje.

La esposa del marino aseguró a TVN Noticias que fueron recibidos en Cancillería, pero que aún no tienen avances concretos.

“Siguen tratando de apoyarnos en traer a mi esposo de regreso. Casi se cumplen 4 meses y no tenemos comunicación con él”, declaró.

Explicó que las autoridades panameñas están haciendo gestiones, aunque reconoció que el proceso es complicado: “La situación en Venezuela es bastante difícil, pero nos dicen que intentan darle prioridad al caso”, agregó.

Compañeros marinos también acompañaron a la familia en la Cancillería.

“Estamos aquí apoyando. Es preocupante que después de tantos meses todavía el joven se encuentre detenido en Venezuela”, expresó uno de ellos.