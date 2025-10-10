Familiares de menor fallecida en accidente en Chepo acuden a la morgue judicial

El accidente dejó un saldo de tres personas fallecidas, y las autoridades han iniciado una investigación para determinar las causas del hecho, ocurrido en una de las vías principales del distrito.

Familiares de una de las víctimas del trágico accidente de tránsito ocurrido este jueves en Chepo acudieron hoy a la morgue judicial del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en Ancón, para realizar el reconocimiento y los trámites correspondientes.

Se trata, presuntamente, de una menor de 15 años que no logró sobrevivir a las heridas ocasionadas por el siniestro y falleció en el hospital.

Los familiares, visiblemente afectados, prefirieron no ofrecer declaraciones a los medios, mientras esperaban la autorización para retirar el cuerpo de la joven.

En el colegio México–Panamá, ubicado en Tanara de Chepo, donde estudiaba la menor, se prepara un acto en su honor para recordar su vida y expresar solidaridad con sus seres queridos.

El accidente ocurrió la mañana de este jueves cuando, aparentemente, el conductor del autobús de 60 pasajeros perdió el control del vehículo y se salió de la vía, volcándose posteriormente. De acuerdo con información del Cuerpo de Bomberos, la cantidad de personas dentro del bus sobrepasaba su capacidad.

El siniestro dejó un saldo de tres personas fallecidas, y más de una veintena de heridos que fueron atendidos en los hospitales de la 24 de Diciembre, el de Chepo y el Minsa Capsi de Las Garzas.

Las autoridades han iniciado una investigación para determinar las causas del hecho, ocurrido en una de las vías principales del distrito.