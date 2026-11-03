Entre aplausos y solidaridad, vía España y el Casco Antiguo celebran los desfiles patrios

Las bandas escolares y las familias dieron vida a las dos rutas de los desfiles de este 3 de noviembre en la capital. Bajo el sol, estudiantes y espectadores celebraron a la patria con llamados a mantener la ayuda a las comunidades afectadas por el terremoto.

Ciudad de Panamá, Panamá/El sonido de las bandas, los aplausos de las familias y los mensajes de solidaridad acompañaron este 3 de noviembre los desfiles patrios en vía España y la ruta del Casco Antiguo hacia la avenida Balboa. En ambos recorridos, la alegría de los estudiantes por representar a sus colegios estuvo presente junto al recuerdo de las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre.

En vía España, la jornada comenzó alrededor de las 10:30 a. m., con el paso de algunas delegaciones institucionales, seguido de las bandas escolares. A los costados, padres y abuelos buscaban a sus hijos y nietos entre las filas para animarlos durante el recorrido.

“Yo ando por mi nieta con ese sol y todo y ella va feliz desfilando”, manifestó una abuela entrevistada por TVN Noticias.

El calor hizo que algunos estudiantes se mostraran sofocados, pero las tonadas y las presentaciones frente a la tarima mantuvieron el entusiasmo del público. “Sí, está bien que lo hagan para que no se pierda el amor a la patria y que los muchachos disfruten, ellos lo disfrutan”, agregó la asistente.

Del Casco Antiguo a la avenida Balboa

En la ruta 1, que parte de la plaza Simón Bolívar, en el Casco Antiguo, y termina entre las calles 25 y 26 de la avenida Balboa, las delegaciones avanzaban mientras los espectadores buscaban espacios con sombra.

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Al momento del reporte desde el tramo final, ya habían pasado el Instituto Nacional, el Colegio La Salle, el Cuerpo de Bomberos de Panamá y la Escuela Profesional Isabel Herrera Obaldía. El Colegio San Vicente de Paúl realizaba entonces su presentación.

“Muy bonito, muy bonito todo. Falta más público también”, comentó uno de los espectadores, quien había llegado alrededor de las 11:00 a. m.

Cerca del cierre del recorrido, los estudiantes expresaban el cansancio de la caminata y la satisfacción de participar. “Aquí estamos representando a la escuela, aquí con nuestros compañeros y estamos muy felices de representar la escuela”, compartió uno de los integrantes de un cuadro de honor.

La jornada también representó una oportunidad para los vendedores. Uno de ellos contó que, hasta el momento de la entrevista, había vendido cinco banderas y esperaba que las ventas mejoraran durante la tarde.

Celebrar y seguir ayudando

En las dos rutas, los asistentes coincidieron en la importancia de rendir homenaje al país sin olvidar las necesidades de las familias del interior.

“Siempre es bueno tener presente que lo que tenemos que hacer es el bien por nuestro país, por nuestros pueblos. Y no dejar de pensar en nuestros hermanos del interior y seguir aportando, ayudándonos”, expresó una persona consultada en Vía España.

Otra asistente recordó particularmente a las comunidades de Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé, y pidió mantener presente el difícil momento que atraviesan.

Desde la avenida Balboa, el llamado fue similar: “Un exhorto a la comunidad, que sigan colaborando con los afectados del interior”, manifestó un espectador.

Mientras los estudiantes completaban los recorridos y las familias los recibían con aplausos, la celebración en ambas rutas estuvo acompañada de ese mensaje: honrar a la patria y continuar apoyando a quienes necesitan ayuda.

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Con información de Jorge Quirós.