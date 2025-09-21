Familias despiden vacaciones escolares en el Parque Summit

ciudad de panamá/Diversos sitios del país se convirtieron en puntos de encuentro para miles de familias que aprovecharon el último fin de semana de vacaciones escolares.

El Parque Municipal Summit y su jardín botánico se mantuvieron entre los destinos preferidos, ofreciendo un espacio seguro para compartir. Allí, familias enteras se organizaron con anticipación para disfrutar de un día especial, que incluyó desde almuerzos al aire libre hasta actividades recreativas para grandes y chicos.

Mientras algunos se entretenían jugando fútbol, otros optaron por la adrenalina de la tirolesa. Pero sin duda, los más buscados del parque fueron sus animales: el capibara, apodado por los adultos como “conejo pocho” y considerado el favorito de los niños; y Baruma, un puma recientemente rescatado, que ahora habita en Summit tras pasar 15 años en cautiverio en condiciones de riesgo en Chiriquí.

El ambiente familiar y las múltiples atracciones marcaron la despedida de las vacaciones, que este domingo reunió a miles de visitantes. A partir de este lunes, los estudiantes regresan a clases para dar inicio al segundo trimestre del año escolar.

Información de Meredith Serracín