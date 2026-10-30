Familias limpian y acondicionan tumbas en el cementerio de Amador previo al Día de los Difuntos

Cada año, decenas de personas acuden al cementerio de Amador durante los días previos al 2 de noviembre para recordar a sus seres queridos y realizar labores de limpieza y mantenimiento en el lugar donde descansan sus restos.

Ciudad de Panamá/A pocos días de la conmemoración del Día de los Difuntos, el próximo 2 de noviembre, familiares de personas fallecidas acudieron al cementerio de Amador para limpiar, pintar y colocar flores en las tumbas de sus seres queridos, con el propósito de mantener en buenas condiciones estos espacios.

Algunos de los visitantes aprovecharon la jornada para hacer trabajos de mantenimiento y también hicieron un llamado a quienes tienen familiares sepultados en este camposanto a asumir la responsabilidad de conservar las tumbas en buen estado.

Juan Bautista, quien acudió a limpiar la tumba de un familiar, señaló que, aunque realiza los pagos anuales correspondientes al municipio, considera que también es responsabilidad de cada familia velar por el mantenimiento de estos espacios.

“Nosotros pagamos anualmente al municipio y, aunque no vengan y me la pinten, yo vengo y la pinto porque es mi responsabilidad”, expresó.

De igual manera, Domingo Mariscal explicó que acostumbra visitar el cementerio uno o dos días antes de la fecha para limpiar, raspar y pintar la tumba de su familiar, además de colocarle flores.

Otras personas manifestaron su preocupación por la acumulación de basura en algunas áreas del cementerio y señalaron que algunos visitantes dejan desperdicios en las tumbas. Ante esta situación, solicitaron la colocación de más tanques para facilitar la disposición de los desechos.

Cada año, decenas de personas acuden al cementerio de Amador durante los días previos al 2 de noviembre para recordar a sus seres queridos y realizar labores de limpieza y mantenimiento en el lugar donde descansan sus restos.

Con información de Yiniva Caballero