Panamá avanza en reducción del hambre, pero enfrenta reto de la obesidad, advierte la FAO

En los últimos 20 años, Panamá ha reducido significativamente las poblaciones que están en hambre en el país.

Con diversas actividades, Panamá conmemoró el Día Mundial de la Alimentación 2024, una fecha que busca crear conciencia sobre la importancia de la seguridad alimentaria, la nutrición y la lucha contra el hambre en el mundo.

Aunque oficialmente el Día Mundial de la Alimentación se celebra el próximo 16 de octubre, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) adelantó un programa especial en Merca Panamá, bajo el lema “Mano de la mano por unos alimentos y futuros mejores”.

El coordinador de la FAO para Mesoamérica, Adoniram Sanches, destacó los avances de Panamá en la reducción del hambre en las últimas dos décadas:

“Panamá en los últimos 20 años ha reducido significativamente las poblaciones que están en hambre en el país, según los estudios de Naciones Unidas. Esto significa que en dos o tres años podríamos volver aquí y celebrar un país libre de hambre. Pero lo que nos llama la atención este año es otro fenómeno vinculado a los alimentos: la obesidad”, puntualizó.

En el marco de esta feria, el gerente general de Merca Panamá, José Pablo Ramos, anunció un plan de cambios y modernizaciones para mejorar las condiciones del mercado, tanto para los usuarios como para los arrendatarios.

El evento también contó con la participación de emprendedores que ofrecieron productos locales, así como de instituciones y organizaciones que presentaron su labor y facilitaron trámites a los asistentes.

El hambre sigue siendo uno de los principales desafíos globales. De acuerdo con el último informe de Naciones Unidas, en 2024 alrededor de 673 millones de personas en el mundo padecieron hambre, lo que equivale al 8.2% de la población mundial. Aunque la cifra refleja una ligera reducción respecto a 2023, todavía se mantiene por encima de los niveles previos a la pandemia.

El informe advierte que África continúa siendo la región más golpeada, donde una de cada cinco personas enfrenta hambre crónica. En Asia occidental también se reportaron incrementos en varias subregiones, mientras que América Latina y el Caribe muestran una tendencia positiva con una disminución en el número de personas subalimentadas.

Los factores que más inciden en la persistencia del hambre son el aumento en los precios de los alimentos, los conflictos armados, los efectos del cambio climático —como sequías e inundaciones— y las limitaciones estructurales en los sistemas de producción y distribución.

Naciones Unidas alertó que, de no revertirse la tendencia, para el año 2030 más de 582 millones de personas podrían vivir en situación de desnutrición crónica, de las cuales más de la mitad estaría en África.