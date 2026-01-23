Fe, tradición y devoción marcan el comienzo de la novena en honor a San Juan Bosco

Entre los asistentes se encuentran personas como Norma, quien relató que es devota del santo desde su juventud.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Basílica Menor Don Bosco, en el corregimiento de Calidonia, ha recibido durante todo el día a cientos de fieles que se acercan para participar en la novena en honor a San Juan Bosco, una tradición religiosa que convoca a devotos desde tempranas horas de la mañana hasta la tarde de este viernes 23 de enero.

Entre los asistentes se encuentran personas como Norma, quien relató que es devota del santo desde su juventud. Su fe se fortaleció cuando, tras encomendar a sus hijas, ambas con afecciones cardíacas, a Don Bosco, las menores fueron operadas con éxito y hoy gozan de buena salud, un testimonio que refleja la profunda devoción de quienes acuden al templo.

La música y la espiritualidad también forman parte central de estas celebraciones. Roberto, quien se encarga de cantar y tocar el órgano durante las eucaristías, explicó que cada misa representa una experiencia distinta, en la que la Palabra de Dios se renueva y fortalece su fe.

Además de los actos litúrgicos, el entorno de la basílica se llena de actividad comercial, impulsada por microempresarios que desde hace más de 25 años se instalan en los alrededores para ofrecer artículos religiosos. Estos comerciantes destacan que el movimiento aumenta sobre todo en esta época, cuando padres y estudiantes acuden a pedir por el bienestar y el éxito académico de la juventud, a quien San Juan Bosco es considerado su santo protector.

“Se pide mucho por los jóvenes y por sus estudios”, comentó uno de los vendedores, quien señaló que los artículos más solicitados durante estas fechas son calendarios, pañuelos e imágenes de Don Bosco.

La celebración cobra especial significado al recordar que la presencia salesiana en Panamá suma 119 años, caracterizada por su labor educativa y pastoral enfocada en la juventud, bajo el principio de prevenir antes que castigar.

Las novenas se extenderán hasta el próximo 30 de enero, mientras que la solemnidad de San Juan Bosco se celebrará el 31 de enero, con una jornada que iniciará a las 6:30 de la mañana con las tradicionales mañanitas. Durante el día se oficiarán misas solemnes, habrá feria parroquial desde las 6:00 a.m. y se realizará una procesión a las 4:00 de la tarde por las principales calles de Calidonia.

Con información de Yenny Caballero