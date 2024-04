Felipe Chapman: Con o sin actividad minera grado de inversión se perdería

Ciudad de Panamá, Panamá/Luego que se diera a conocer la calificación de Fitch Rating en la que rebajó a Panamá de BBB-a BB+ (grado especulativo), Felipe Chapman, economista y experto en negocios, aseguró que con o sin mina, el grado de inversión se perdería debido al constante deterioro de las finanzas públicas.

“El principal factor de la pérdida: un largo deterioro de las finanzas públicas. Y sí, la mina creo que fue el último golpe certero, es decir, si no hubiese ocurrido la mina, no hubiese existido mina lo íbamos a perder de todas formas, sí, por supuesto. Pero el evento de la mina no ayudó en lo absoluto”, señaló Champan en una entrevista en el programa Mesa de Periodista, este martes 2 de abril.

En su calificación, Fitch señala que el cierre de la mina operada por Minera Panamá fue una de las principales afectaciones, además de problemas de corrupción y de gobernanza.

Le puede interesar: Panamá pierde grado de inversión según informe de Fitch Ratings, ¿Cuáles son las consecuencias para los panameños?

“La rebaja de la calificación de Panamá a ‘BB+’ refleja desafíos fiscales y de gobernanza que se han visto agravados por los acontecimientos que rodearon el cierre de la mina más grande del país”, expresó la calificadora de riesgo en el comunicado emitido el jueves 28 de marzo.

Chapman enfatizó en que la pérdida de calificación refleja los grandes desafíos que tiene Panamá en muchos aspectos.

Ya Panamá no era grado de inversión, técnicamente hablando. Cuando iniciaron las protestas, el mercado de bonos panameños estaba estable. Sin embargo, cuando comenzó la violencia en las calles, el precio de los bonos de Panamá empezó a caer". — Felipe Chapman - Economista

Además, Fitch también vaticinó un incremento en la deuda pública con un déficit fiscal de más de 60% del PIB y advirtió que podría ser necesario pedir más dinero prestado para conciliar pagos atrasados reportados por el sector privado o rescates para la Caja de Seguro Social.

Por otro lado, señalaron que mantienen una perspectiva estable ya que consideran que Panamá tiene prospectos robustos de crecimiento a mediano plazo centrados en actividades logísticas y el Canal de Panamá, así como altos ingresos per cápita, baja inflación y estabilidad macro financiera gracias a la dolarización.

La calificación tomó por sorpresa tanto al gobierno panameño, quien dijo estar en desacuerdo por el momento político que se vive en Panamá e indicó que luego de las elecciones, solicitará una recalificación a Fitch.

La entrevista completa se encuentra en el canal de YouTube de TVN Noticias, la puede encontrar accediendo al siguiente enlace:

Felipe Chapman aborda las implicaciones de la pérdida de grado de inversión en Mesa de Periodistas