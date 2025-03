Ministro Chapman sobre modificaciones a las reformas de la CSS: ‘Me siento tranquilo’

Ciudad de Panamá, Panamá/La discusión del proyecto de ley 163, que reforma la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS), llega a su etapa final este miércoles 12 de marzo con el tercer debate en la Asamblea Nacional, donde los diputados decidirán el destino de esta polémica iniciativa. Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas, se mostró conforme con las modificaciones realizadas al documento durante los debates previos.

"Me siento tranquilo. No es lo mismo que la propuesta que presentamos, pero estoy consciente de que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Soy demócrata 100%. Entiendo los procesos de la construcción de leyes en toda democracia", expresó Chapman, reconociendo que es normal que los proyectos de ley presentados por el Órgano Ejecutivo, Legislativo o Judicial sufran cambios durante el proceso legislativo.

El ministro también destacó algunos hitos importantes del proceso, como el mensaje enviado al mundo de que "Panamá es un país donde se pueden lograr entendimientos razonables", aunque reconoció que "no se logra el resultado que ninguna de las partes hubiera querido en su totalidad".

"Comprendo la complejidad del proceso y, porque no se aprueba lo que uno desea, tampoco debemos ir como quien dice 'patear la mesa' ni crear caos. Eso es parte de una democracia", señaló.

"Un estrés financiero"

El proyecto, que ya fue aprobado en segundo debate, ha sufrido numerosas modificaciones: de los 203 artículos originales, se modificaron 80, se aprobaron 47 propuestas nuevas y se rechazaron 74 artículos nuevos, mientras que 6 fueron eliminados. Entre los puntos más relevantes, se mantiene el aporte estatal de 966 millones de dólares y no se aumentará la edad de jubilación, aunque este último aspecto será evaluado por una mesa tripartita. Además, se garantiza que no habrá privatización de los fondos estatales.

Chapman explicó que, aunque el aporte estatal representa "un estrés financiero" y fiscal, el Gobierno Nacional tiene un plan para hacerle frente y preservar el riesgo, a su vez que no se aumenten las tasas de interés para el país. Agregó que, si no se llegara a estos acuerdos como los que se han logrado alcanzar, el aporte del Estado nada más este 2025 hubiese sido muy superior a los 966 millones, y en los siguientes gobiernos se estaría hablando de montos de 6.000 o 7.000 millones de dólares al año, lo cual considera que es “insostenible”.

También explicó que el nuevo sistema fusionará los programas existentes y creará un sistema solidario de capitalización con suficientes reservas para garantizar las pensiones actuales y mejorar las futuras.

Manifestaciones y recomendación de sanción

Chapman también se refirió a las manifestaciones realizadas por diversos gremios de la sociedad civil. Sobre las afirmaciones de que "se quieren robar 200 mil millones de dólares de la CSS", el ministro cuestionó estas cifras.

"La economía panameña tiene una proyección este 2025 de llegar a 92 mil millones de dólares. La deuda del país es un poco más de 52 mil millones. Esa cifra que se está publicitando es más del doble del tamaño de la economía. Pudiera pagar casi que en cuatro veces la deuda nacional. Todos sabemos que esas cifras no son ciertas", concluyó.

En palabras del titular de la cartera del MEF, “importante es empezar a hablarle como lo hemos estado haciendo, continuar hablándole al panameño con la verdad. No tengo ningún problema en debatir ideas y posiciones contrarias siempre y cuando hablemos con la verdad y respeto. No me han escuchado a mí a salir a atacar ni insultar a ninguno de esos sindicalistas ni otros grupos que opinan distinto a uno. Tienen todo el derecho a disentir en una democracia y defenderé su derecho”.

Respecto al futuro de la ley, Chapman anticipó que recomendará al presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionar el proyecto si se mantiene como está hasta ahora.

“La discusión ha sido sumamente extensa y se han incluido. No solamente se ha escuchado a todo el que ha querido hablar con respeto y atención, sino que las propuestas, muchas con las cuales no estamos de acuerdo, han sido aceptadas. Mi recomendación ante el presidente de la República (José Raúl Mulino) es que, si el producto final de la ley está como está quedando hasta ahora, mi recomendación sería que la pruebe. Es decir que la sancionen”, reveló.

Finalmente, Chapman aclaró que el Gobierno no ha implementado medidas de austeridad sino de "prudencia", permitiendo ajustes progresivos para ordenar las finanzas públicas sin recurrir a medidas radicales como recortes traumáticos del gasto público.

Tensiones con EEUU

En otros temas, el ministro consideró que las tensiones comerciales internacionales provocadas por las políticas de Estados Unidos tienen un impacto limitado en Panamá.

“Hasta el momento no ha tenido consecuencias, desde un punto de vista de la inversión, tanto local como extranjera. El inversor, sobre todo importante, tiende a ser muy analítico e inversiones importantes no se basan meramente en la intuición y, en el caso de Panamá, realmente las amenazas no han sido tal como para poner en peligro la estabilidad económica. Han sido más de orden geopolítico y diplomático, no económico”, aclaró.

Asimismo, destacó el interés de operadores portuarios internacionales en adquirir las operaciones de CK Hutchison Holdings Ltd. en el país, lo que confirma la importancia geopolítica y logística de Panamá.

Los diputados deberán votar hoy a favor o en contra de este apremiante proyecto que ha generado intensos debates en la sociedad panameña.