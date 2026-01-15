Feria de las Flores y el Café celebra su edición 53 con innovación y alta afluencia de visitantes

Entre los principales atractivos figuran jardines diseñados con una amplia variedad de colores, aromas y conceptos innovadores.

Chiriquí/La Feria Internacional de las Flores y el Café arrancó con gran éxito su edición número 53, consolidándose como uno de los principales atractivos turísticos y culturales del país. El evento, que combina tradición, innovación y naturaleza, ha logrado captar el interés tanto de residentes como de visitantes extranjeros desde sus primeros días.

El presidente del patronato de la feria, Tomás Esteban Ruiz, destacó las novedades que presenta esta versión, enfocadas en ofrecer una experiencia renovada al público. Entre los principales atractivos figuran jardines diseñados con una amplia variedad de colores, aromas y conceptos innovadores, resultado de un año de planificación y trabajo.

“Tenemos muchas cosas de innovación, olores y una variedad de colores en nuestros jardines que son realmente espectaculares. Además, quiero agradecer a cada uno de los visitantes; ya han venido más de 100,000 personas en estos nueve días de evento y los esperamos, ya que estamos a cuatro días de finalizar”, señaló Ruiz.

Como parte de las actividades especiales, el público también puede participar en la rifa de un automóvil cero kilómetros, cuyo ganador será anunciado el último día de la feria, el próximo domingo.

Ruiz subrayó que la innovación es uno de los pilares fundamentales del evento: “Nos hemos empeñado siempre en que la feria tenga algo nuevo. Esta feria se caracteriza por eso; desde los jardines fotográficos hasta los colores que utilizamos, todo es estudiado durante un año de preparación para poder brindar el espectáculo que tenemos hoy”.

El presidente del patronato también resaltó el impacto positivo de la inversión en promoción internacional, especialmente en Costa Rica. Según explicó, desde el primer día se ha registrado una importante presencia de visitantes extranjeros, incluidos turistas europeos y, en particular, ciudadanos costarricenses.

“Invertimos en publicidad para atraer visitantes de Costa Rica y desde el día uno hemos recibido bastante turismo extranjero. Los hermanos costarricenses han respondido y valió la pena la inversión que hicimos”, detalló.

La Feria Internacional de las Flores y el Café continuará abierta al público durante los próximos días, ofreciendo exposiciones florales, actividades culturales y espacios gastronómicos

Con información de Blanca Herrera y Iván Saldaña.