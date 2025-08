¡Superó las expectativas! Culmina la 45ª Feria Nacional de Artesanías en Atlapa

Durante un recorrido por el lugar, artesanos y visitantes compartieron sus experiencias, resaltando la importancia de este encuentro no solo como vitrina de ventas, sino también como oportunidad para generar nuevos contactos y encargos.

Panamá/Esta noche culmina la 45ª edición de la Feria Nacional de Artesanías, un evento que reunió a más de 640 artesanos de todo el país en el Centro de Convenciones Atlapa, consolidándose como un espacio donde tradición e innovación se entrelazan para promover la identidad cultural panameña.

Durante un recorrido por el lugar, artesanos y visitantes compartieron sus experiencias, resaltando la importancia de este encuentro no solo como vitrina de ventas, sino también como oportunidad para generar nuevos contactos y encargos.

"Traje 27 cuadros y ya usted observa que solamente tengo como cuatro o cinco, así que me ha ido muy bien este año", expresó una artesana satisfecha con los resultados. Añadió que “mucha gente viene, conoce mi arte, se quedan con mi teléfono, igual mi Instagram y me buscan y me contactan y también han salido muchos pedidos. Gracias a la feria”.

Del lado de los visitantes, la feria también cumple con expectativas culturales y de identidad nacional.

Estoy buscando camisola para tenerla siempre como buena panameña en fiestas patria. Es bonito lucir nuestros vestidos que son hermosos y qué mejor que esta feria de artesanías, la oportunidad entonces para encontrarla. Definitivamente. De aquí se tiene que salir con una. De aquí me tengo que ir con una, así es. Esto es muy bueno para nosotros los artesanos para que los clientes vengan a conocernos”, comentó una ciudadana.

La feria no solo ofrece piezas artesanales, sino también talleres en vivo, espectáculos culturales, un corredor gastronómico con sabores típicos y experiencias interactivas. Este año incorporó además herramientas digitales, como el pasaporte QR, para facilitar la interacción con los visitantes y modernizar la experiencia.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Juan Alberto Arias, destacó el valor de este evento para el desarrollo cultural y económico.

Porque ser artesano también es ser empresario. El talento panameño no solo crea con las manos: inventa, adapta y emprende. Y en cada puesto de la feria vemos reflejado el espíritu incansable del panameño que transforma su cultura en oportunidad, su historia en valor económico y su identidad en futuro”, señaló.

Concluye así una edición que reafirma a la Feria Nacional de Artesanías como el punto de encuentro más importante para la creatividad, la tradición y la innovación panameña.