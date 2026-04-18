Expovivienda registra alta afluencia en su tercer día

En esta edición número 23, la actividad reúne a más de 100 promotores y cerca de 300 proyectos habitacionales ubicados tanto en la ciudad de Panamá como en el interior del país.

Panamá/La búsqueda de una vivienda propia vuelve a movilizar a cientos de panameños en la feria Expovivienda, que llega a su tercer día con una notable afluencia de público en el Panama Convention Center, en Amador.

Desde su apertura el jueves, los estands de los bancos se han mantenido concurridos, reflejando el interés de quienes exploran opciones para financiar la compra de una casa en medio de una amplia oferta inmobiliaria.

En esta edición número 23, la actividad reúne a más de 100 promotores y cerca de 300 proyectos habitacionales ubicados tanto en la ciudad de Panamá como en el interior del país, incluyendo zonas como Boquete y Panamá Oeste.

La variedad de opciones es uno de los principales atractivos del evento. “Hay mucha variedad, que vengan y vean, no necesariamente tiene que comprar hoy mismo, pero que vengan a ver la oferta”, expresó uno de los promotores participantes.

El interés del público no se limita únicamente a encontrar una vivienda, sino también a evaluar las condiciones de pago y las promociones disponibles, factores que influyen directamente en la decisión de compra.

Para esta edición, se estima la asistencia de unas 10 mil personas durante los cuatro días de feria, así como transacciones que podrían alcanzar los 80 millones, lo que se traduce en la colocación de entre 150 y 250 viviendas.

La feria continuará abierta este sábado hasta las 9 de la noche y el domingo en horario de 1:00 de la tarde a 8:00 de la noche, en un espacio que concentra la oferta inmobiliaria del país y mantiene el interés de quienes buscan dar el paso hacia la adquisición de su hogar.

Con información de Luis Jiménez.