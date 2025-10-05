Ferias del IMA llevan alimentos accesibles a comunidades de Veraguas

En estas ferias itinerantes no solo se ofrece arroz, queso y pan, sino también otros alimentos esenciales, lo que permite a las familias adquirir combos a precios accesibles

Veraguas/Las tiendas móviles del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) han llegado a la provincia de Veraguas como una alternativa para que las comunidades más pequeñas puedan acceder a productos de la canasta básica a precios bajos.

En estas ferias itinerantes no solo se ofrece arroz, queso y pan, sino también otros alimentos esenciales, lo que permite a las familias adquirir combos a precios accesibles. “Cinco dólares el combo de queso y pan, está muy bien. Nos ha ayudado mucho”, expresó uno de los consumidoras durante la actividad.

Además de beneficiar a la población con precios más económicos, estas ferias representan una oportunidad para que productores locales y pequeños emprendedores comercialicen su mercancía.

Las autoridades locales han informado que estas iniciativas continuarán durante la semana en diferentes comunidades de Veraguas, además de una megaferia que se desarrollará en la ciudad de Santiago, con el objetivo de seguir acercando alimentos de primera necesidad a precios accesibles.

Con información de Ney Castillo