Fiestas patrias 2025: Contraloría comienza operativos de verificación vehicular

Ciudad de Panamá/La Contraloría General de la República, en conjunto con la Dirección Nacional de Fiscalización General, indica que el 1 de noviembre del 2025, durante las fiestas patrias, se realizará la verificación vehicular con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas que regulan el uso y control de los autos.

En que se realizará en el horario de las 7 AM a 3 PM, donde se estará verificando y fiscalizando que con los procedimientos que establece el decreto de gabinete 46 de 1972 y el Decreto Ejecutivo N.º 124 de 1996, junto con sus respectivas modificaciones.

En donde se presentarán en 23 puntos estratégicos a nivel nacional donde estarán equipos de la contraloría y unidades policiales revisarán algunos puntos como

Porten la franja amarilla y el logo institucional correspondiente.

Mantenga la placa oficial visible y el registro único de propiedad vehicular.

Cuenten con una póliza de seguro vigente y un revisado actualizado.

Presenten el salvoconducto autorizado en caso de circular fuera del horario laboral.

Luis de León, jefe de la oficina de las placas del estado, menciona que aquellos que no cumplan con las normas serán multados; si es conductor, será multado 200 dólares; si es jefe de transporte que tenga responsabilidad, tendrá una multa de 300 dólares; y director administrativo o autoridad superior de la entidad, tendrá una multa de 500 dólares, las sanciones correspondientes a los funcionarios responsables, conforme al Artículo 8 del Decreto Ejecutivo N.º 124 de 1996.

La Contraloría hace un llamado a las instituciones públicas a reforzar el control interno sobre el uso de los vehículos oficiales, autorizando únicamente desplazamientos que respondan a fines institucionales de servicio público, especialmente durante las Fiestas Patrias.

También reafirma el compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la correcta administración de los bienes públicos, velando por el uso adecuado de recursos del Estado en beneficio de todos los panameños.