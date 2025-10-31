Fiestas patrias 2025: Contraloría comienza operativos de verificación vehicular

Operativo de verificacion vehicular y fiscalizacion de uso y control de normas

Ciudad de Panamá/La Contraloría General de la República, en conjunto con la Dirección Nacional de Fiscalización General, indica que el 1 de noviembre del 2025, durante las fiestas patrias, se realizará la verificación vehicular con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas que regulan el uso y control de los autos.

En que se realizará en el horario de las 7 AM a 3 PM, donde se estará verificando y fiscalizando que con los procedimientos que establece el decreto de gabinete 46 de 1972 y el Decreto Ejecutivo N.º 124 de 1996, junto con sus respectivas modificaciones.

En donde se presentarán en 23 puntos estratégicos a nivel nacional donde estarán equipos de la contraloría y unidades policiales revisarán algunos puntos como

  • Porten la franja amarilla y el logo institucional correspondiente.
  • Mantenga la placa oficial visible y el registro único de propiedad vehicular.
  • Cuenten con una póliza de seguro vigente y un revisado actualizado.
  • Presenten el salvoconducto autorizado en caso de circular fuera del horario laboral.

Podría leer Fiestas patrias 2025: CSS activa plan de emergencia y refuerza atención médica a nivel naciona

Luis de León, jefe de la oficina de las placas del estado, menciona que aquellos que no cumplan con las normas serán multados; si es conductor, será multado 200 dólares; si es jefe de transporte que tenga responsabilidad, tendrá una multa de 300 dólares; y director administrativo o autoridad superior de la entidad, tendrá una multa de 500 dólares, las sanciones correspondientes a los funcionarios responsables, conforme al Artículo 8 del Decreto Ejecutivo N.º 124 de 1996.

La Contraloría hace un llamado a las instituciones públicas a reforzar el control interno sobre el uso de los vehículos oficiales, autorizando únicamente desplazamientos que respondan a fines institucionales de servicio público, especialmente durante las Fiestas Patrias.

También reafirma el compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la correcta administración de los bienes públicos, velando por el uso adecuado de recursos del Estado en beneficio de todos los panameños.

