Fiestas Patrias 2025: Alcaldía de Panamá habilita 130 cupos para venta de productos

Ciudad de Panamá, Panamá/Cerca de 130 cupos estarán disponibles para aquellos microempresarios interesados en ofrecer productos durante las festividades patrias del 3 y 4 de noviembre, así lo dio a conocer la Alcaldía de Panamá.

La entrega de formularios para optar por estos permisos de venta se realizará el lunes 6 de octubre, a partir de las 8:00 a.m., en el Teatro Gladys Vidal, ubicado en el edificio Hatillo.

De acuerdo con la Dirección de Servicios a la Comunidad, el pago correspondiente deberá efectuarse el 15 de octubre en la Ventanilla Única, mientras que los permisos provisionales serán entregados el 28 de octubre.

La entidad indicó que aquellas personas interesados deberán presentar los siguientes documentos:

Nota dirigida al alcalde Mayer Mizrachi

Copia de la cédula

Copia del carné de manipulador de alimentos (blanco y verde)

Paz y salvo municipal con valor de 1 dólar

Costos de los permisos