Fiestas Patrias 2025: Alcaldía de Panamá habilita 130 cupos para venta de productos

La entrega de formularios para optar por estos permisos de venta se realizará el lunes 6 de octubre, a partir de las 8:00 a.m., en el Teatro Gladys Vidal, ubicado en el edificio Hatillo.

Desfiles patrios
Desfiles patrios / Foto/TVN-2.com

Ciudad de Panamá, Panamá/Cerca de 130 cupos estarán disponibles para aquellos microempresarios interesados en ofrecer productos durante las festividades patrias del 3 y 4 de noviembre, así lo dio a conocer la Alcaldía de Panamá.

De acuerdo con la Dirección de Servicios a la Comunidad, el pago correspondiente deberá efectuarse el 15 de octubre en la Ventanilla Única, mientras que los permisos provisionales serán entregados el 28 de octubre.

La entidad indicó que aquellas personas interesados deberán presentar los siguientes documentos:

  • Nota dirigida al alcalde Mayer Mizrachi
  • Copia de la cédula
  • Copia del carné de manipulador de alimentos (blanco y verde)
  • Paz y salvo municipal con valor de 1 dólar

Costos de los permisos

  • Municipio de Panamá: $10
  • Ministerio de Salud (Minsa): $10
  • Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD): $10
  • Cuerpo de Bomberos: $50 (aplica solo para alimentos inflamables)

Temas relacionados

fiestas patrias Municipio de Panamá venta de comida vendedores
