Fiestas Patrias 2025: Alcaldía de Panamá habilita 130 cupos para venta de productos
La entrega de formularios para optar por estos permisos de venta se realizará el lunes 6 de octubre, a partir de las 8:00 a.m., en el Teatro Gladys Vidal, ubicado en el edificio Hatillo.
Ciudad de Panamá, Panamá/Cerca de 130 cupos estarán disponibles para aquellos microempresarios interesados en ofrecer productos durante las festividades patrias del 3 y 4 de noviembre, así lo dio a conocer la Alcaldía de Panamá.
La entrega de formularios para optar por estos permisos de venta se realizará el lunes 6 de octubre, a partir de las 8:00 a.m., en el Teatro Gladys Vidal, ubicado en el edificio Hatillo.
De acuerdo con la Dirección de Servicios a la Comunidad, el pago correspondiente deberá efectuarse el 15 de octubre en la Ventanilla Única, mientras que los permisos provisionales serán entregados el 28 de octubre.
Te podría interesar: Segunda edición del 'Festival Música para Todos' llega este 5 de octubre a la Ciudad de las Artes
La entidad indicó que aquellas personas interesados deberán presentar los siguientes documentos:
- Nota dirigida al alcalde Mayer Mizrachi
- Copia de la cédula
- Copia del carné de manipulador de alimentos (blanco y verde)
- Paz y salvo municipal con valor de 1 dólar
Costos de los permisos
- Municipio de Panamá: $10
- Ministerio de Salud (Minsa): $10
- Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD): $10
- Cuerpo de Bomberos: $50 (aplica solo para alimentos inflamables)