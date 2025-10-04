Segunda edición del 'Festival Música para Todos' llega este 5 de octubre a la Ciudad de las Artes

Bajo el lema “Diseñando un Futuro sin Barreras”, el evento es de entrada libre y abierto a toda la comunidad, el cual busca promover la inclusión y el respeto a la diversidad en el ámbito musical.

Ciudad de Panamá, Panamá/El próximo domingo 5 de octubre, de 12:30 p.m. a 6:00 p.m., la Galería Ciudad de las Artes abrirá sus puertas para recibir a estudiantes, docentes y público en general en la segunda edición del “Festival Música para Todos”, organizado por la Red de Orquestas y Coros Juveniles de Panamá.

Bajo el lema “Diseñando un Futuro sin Barreras”, el evento es de entrada libre y abierto a toda la comunidad, el cual busca promover la inclusión y el respeto a la diversidad en el ámbito musical. El festival se presenta como una vitrina para mostrar el talento que surge cuando se valoran las capacidades de cada persona.

De acuerdo con el Ministerio de Cultura (MiCultura), cada interpretación musical reflejará el esfuerzo y la dedicación de cientos de jóvenes, incorporando las adecuaciones necesarias para garantizar que todos tengan la oportunidad de desarrollar plenamente su potencial artístico.

En esta edición, se resaltará la riqueza de la inclusión mediante un programa que integra a niños y jóvenes de los módulos de Panamá Centro, Colón y San Miguelito en un escenario común e integral.