Fiestas patrias 2025: Conoce las medidas de seguridad, cierres y horarios para los desfiles en la capital

Ciudad de Panamá, Panamá/A pocos días de celebrarse las fiestas patrias, el Ministerio de Educación (Meduca) dio a conocer las normas y detalles logísticos que regirán los desfiles del 3 y 4 de noviembre en la ciudad capital. Este año, la vía España volverá a ser escenario de los desfiles patrios después de varios años.

El coordinador nacional de Fiestas Patrias del Meduca, Cristóbal Batista, explicó en entrevista con Noticias AM que se mantendrá vigente el Decreto 708, el cual establece normas sobre la vestimenta y presentación de los participantes. Precisó que se prohíben los escotes pronunciados, faldas cortas o vestuarios que no sean acordes con el acto cívico.

Batista destacó además la importancia de mantener la fluidez en los desfiles, para evitar retrasos o interrupciones en la transmisión televisiva y la experiencia del público.

Dos rutas principales y horarios

Este año se desarrollarán dos rutas:

Ruta 1: Casco Antiguo.

Casco Antiguo. Ruta 2: Vía España, que regresa como escenario principal

El desfile del 3 de noviembre iniciará a las 9:00 a.m., una vez culminen los actos protocolares en la Presidencia de la República. En tanto, el 4 de noviembre, ambos desfiles arrancarán de forma simultánea a las 8:00 a.m., dado que no habrá actos oficiales previos.

De acuerdo con el Ministerio de Educación (Meduca), la Ruta 1, en el Casco Antiguo, iniciará en la calle 3ra del Parque Simón Bolívar y concluirá en la calle 26, Ave. Balboa. La Ruta 2, en la Vía España, comenzará en la intersección con la Iglesia del Carmen y finalizará frente a la Caja de Ahorros de esa vía. Batista señaló que el recorrido tendrá cerca de un kilómetro, igual que el trazado anterior en calle 50.

Participación de colegios y bandas independientes

El 4 de noviembre se espera la participación de unos 30 colegios y 16 bandas independientes en la vía España. Mientras que en la ruta presidencial desfilarán 40 centros educativos y cinco bandas institucionales. No obstante, las bandas independientes no estarán presentes frente al Palacio Presidencial, sino solo en la ruta de la vía España. Su participación está prevista a partir de las 12:00 mediodía, tras la culminación del recorrido de los colegios.

Batista reconoció el esfuerzo de los estudiantes y sus familias, quienes se preparan durante meses para representar a sus centros educativos. Manifestó que los jóvenes ensayan cada fin de semana y hacen sacrificios junto a sus padres y docentes por lo que la entidad quieren que puedan lucirse, pero también que el desfile mantenga su orden y fluidez.

El coordinador del Meduca recomendó a los asistentes llegar temprano, hidratarse adecuadamente y seguir las medidas de seguridad establecidas por los estamentos del Estado. Concluyó que habrá puestos de primeros auxilios y presencia policial a lo largo de las rutas. Queremos que esta sea una celebración segura para todos.