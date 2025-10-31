Fiestas patrias: Inicia inversión de carriles; más de 100 mil vehículos se movilizan hacia el interior

Ciudad de Panamá, Panamá/Un fuerte desplazamiento vehicular hacia el interior del país se registra esta tarde, en vísperas de las celebraciones de las fiestas patrias. La Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito (DNOT) informó que hasta las 5:00 p.m., los vehículos se movilizaban a una velocidad promedio de 5 a 15 km/h, aunque en horas recientes el flujo ha mejorado, alcanzando entre 15 y 20 km/h en dirección al puente de las Américas.

Desde las 2:00 p.m., las autoridades de tránsito implementaron operativos de inversión de carriles con destino al puente de las Américas para facilitar la salida de los conductores que se dirigen hacia el interior.

Más adelante, se habilitaron cinco carriles hasta Arraiján Cabecera, y se mantendrán otros dispositivos similares en distintos puntos de la vía Interamericana, con el propósito de agilizar el flujo de los más de 100,000 vehículos que, según estimaciones, se desplazarán fuera de la capital durante el fin de semana.

“Iniciamos los operativos de inversión de carriles a las dos de la tarde y se extenderán hasta las siete de la noche. Actualmente tenemos una gran afluencia vehicular en dirección al interior del país”, explicó Piere Rivas, de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito.

Los operativos de inversión de carriles continuarán durante tres días consecutivos: viernes 31 de octubre, sábado 1 y domingo 2 de noviembre, y se reanudarán el miércoles 5 de noviembre, para facilitar el retorno de los conductores hacia la ciudad capital.

A esta hora, el tráfico en la avenida Roberto F. Chiari permanece altamente congestionado, especialmente en el sector de Burunga, donde confluyen la carretera de ocho carriles y la autopista hacia Arraiján y La Chorrera. La congestión se extiende hasta Costa Verde, donde también se habilitó la inversión de carriles con dirección al interior hasta el área de Westland Mall.

“El dispositivo de inversión de carriles desde la avenida de los Mártires hacia Arraiján, en Burunga, se mantendrá operativo hasta la autopista en Alto Montaña. Además, tendremos unidades desplegadas a lo largo de toda la carretera Interamericana para garantizar la seguridad vial”, destacó el mayor Ariel Caballero, de la DNOT.

Con información de Luis Velarde y Yiniva Caballero