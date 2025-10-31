Fiestas patrias 2025: se registra intenso movimiento en la Terminal de Albrook e interior del país

Ciudad de Panamá, Panamá/A pocas horas del inicio de las fiestas patrias, la Gran Terminal Nacional de Transporte de Albrook registra un intenso movimiento de pasajeros que se dirigen hacia diferentes provincias del país para disfrutar del feriado.

De acuerdo con el director de Operaciones de la Terminal, Gustavo Granados, desde tempranas horas de este viernes 31 de octubre se ha mantenido un flujo constante de viajeros, sobre todo hacia los destinos más concurridos como David, Santiago, Chitré, Penonomé, Chame y San Carlos

“Desde muy tempranas horas hemos estado atendiendo a los usuarios pasajeros que se están dirigiendo a los diferentes puntos de la ciudad, también del interior y del área Este a disfrutar de las fiestas patrias”, informó Granados. Según detalló, 42 prestatarias de transporte operan actualmente desde la terminal, con una proyección de salida de hasta 2.700 buses durante la jornada. Solo el día anterior, 43,000 pasajeros se trasladaron en 2,140 buses. Las salidas se realizan de forma escalonada, dependiendo de la demanda.

"42 prestatarias y ayer por lo menos salieron 2.140 buses. Hoy estamos esperando más o menos casi 2.600 a 2.700 buses que van a salir y todo eso está programado con anticipación para garantizar que nadie se quede y pueda llegar a los diferentes destinos. (...) Ayer salieron 43.000 pasajeros, hoy estamos esperando, en comparación con viernes primero del año pasado, entre 59.000 y 60.000 pasajeros solamente el día de hoy", detalló.

Entre las rutas internacionales, la empresa Tica Bus reportó una salida moderada hacia Costa Rica, con 24 pasajeros registrados este viernes, aunque se prevé un aumento durante el fin de semana. "En realidad, conversando con Tica Bus hemos tenido poco movimiento en el transcurso de la semana. Hoy estuve verificando la lista de salida y salieron 24 o 26 pasajeros solamente. Puede ser que mañana también se incremente el viaje. Definitivamente, hay una conexión muy especial en Tica Bus porque tiene conexiones Panamá-Costa Rica con conexiones hasta Tapachula, México", indicó.

En cuanto a la logística de seguridad y movilidad, Granados señaló que la Terminal mantiene coordinación con los sistemas de transporte público como el Metro de Panamá y MiBus, para facilitar la conexión de los viajeros que se dirigen al interior del país.

Mientras tanto, en la vía Panamericana, el mayor Ariel Caballero, de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito, informó que este viernes se dio inicio al operativo de movilización vehicular hacia el interior del país, en el marco de las festividades patrias. Señaló que se espera que más de 110 mil vehículos se desplacen desde la ciudad de Panamá hacia las provincias del interior.

El operativo incluye inversiones de carriles desde la avenida de los Mártires hasta Arraiján, así como en Burunga, La Chorrera y Capira, con el objetivo de agilizar el tránsito durante las horas pico. Las primeras inversiones comenzaron a las 2:30 p.m. de este viernes, y se repetirán el sábado desde las 6:00 a.m., dependiendo del comportamiento vehicular.

Caballero explicó que todo el personal operativo de la Dirección de Tránsito se encuentra desplegado a lo largo de la carretera Interamericana, monitoreando el flujo vehicular y garantizando retornos seguros en comunidades como Sajalices, Chame y San Carlos, para evitar afectaciones a los residentes locales.

Durante todo el fin de semana, se espera un movimiento masivo de viajeros por carretera y transporte público, en lo que marca el inicio de una de las fechas más concurridas del año en Panamá.

Con información de Jocelyn Mosquera y Yiniva Caballero