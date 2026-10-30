Fiestas Patrias: Inversión de carriles hacia el interior del país se implementará desde este sábado

La Policía Nacional detalló las fechas, horarios y tramos de la vía Interamericana donde se habilitará la inversión de carriles para agilizar el tránsito durante las Fiestas Patrias.

Panamá/La Policía Nacional anunció los horarios y tramos de inversión de carriles que se habilitarán en diferentes puntos de la vía Interamericana durante las Fiestas Patrias, esto con el objetivo de agilizar el tránsito vehicular, prevenir accidentes y facilitar el desplazamiento de los viajeros.

La Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito informó que el viernes 30 de octubre, de 1:00 p. m. a 7:00 p. m., se aplicará la medida desde la avenida de Los Mártires hasta Panamá Pacífico y desde el puente Perurena, en Arraiján, hasta TCT, en Vista Alegre.

El sábado 31 de octubre, de 6:00 a. m. a 6:00 p. m., la inversión de carriles funcionará desde El Nazareno, en La Chorrera, hasta Campana, en Capira, y desde Sajalices hasta San José, en San Carlos.

Mientras que, para facilitar el retorno de los viajeros, el dispositivo se implementará el jueves 5 y el domingo 8 de noviembre, de 6:00 a. m. a 6:00 p. m., desde El Nance, en San Carlos, hasta Sajalices, en Capira, y desde Campana hasta El Nazareno, en La Chorrera.

La Policía Nacional exhortó a los conductores a respetar las indicaciones de los agentes de tránsito, mantener una velocidad prudente, evitar maniobras riesgosas y revisar sus vehículos antes de viajar.

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