Fiestas Patrias 2025: Meduca confirma ruta del desfile del 5 de noviembre en Colón

Colón/Tras dos reuniones entre estamentos de seguridad, cuerpos de emergencia y autoridades de la provincia de Colón, el Ministerio de Educación (Meduca) confirmó que se mantendrá la ruta tradicional del desfile del 5 de noviembre, la cual iniciará en la Escuela Porfirio Meléndez y se extenderá hasta el Puente Rojo de Plaza Milenium.

La Dirección Regional de Educación explicó que la decisión busca garantizar la seguridad tanto de la comunidad educativa como de la población en general. “Atendiendo al llamado de los estamentos de seguridad sobre posibles cambios en el recorrido, hemos optado por retomar la ruta anterior, que parte desde calle 13 Central hasta llegar al Puente Rojo”, informó la entidad.

El desfile contará con la participación de escuelas, bandas estudiantiles y agrupaciones independientes. Además, se espera la presencia del presidente de la República, José Raúl Mulino, acompañado de su gabinete.

El Meduca reiteró que los estudiantes no deben desfilar después de las 6:00 p.m. En el caso de las bandas independientes, la institución señaló que la coordinación de su participación corresponde a la Policía Nacional y recordó que la responsabilidad de los menores de edad recae en sus padres o acudientes.

De igual forma, la institución ha autorizado a los representantes de corregimiento para que organicen desfiles en sus respectivas comunidades, como parte de las celebraciones patrias.

