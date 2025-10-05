Desfile de bandas independientes llena de música y color las calles de Calidonia

Desde tempranas horas, alrededor de las 10:00 a.m., cientos de panameños se dieron cita para disfrutar de la presentación de más de 15 agrupaciones musicales, que con entusiasmo y disciplina rindieron tributo a la patria.

Calidonia, Panamá/Las calles de Calidonia se llenaron de música, alegría y tradición este domingo 5 de octubre con la realización de un desfile de bandas independientes, organizado como antesala a las celebraciones patrias del mes de noviembre.

Desde tempranas horas, alrededor de las 10:00 a.m., cientos de panameños se dieron cita para disfrutar de la presentación de más de 15 agrupaciones musicales, que con entusiasmo y disciplina rindieron tributo a la patria. Entre ellas destacó la participación de la Banda Internacional El Hogar, que con su repertorio encendió el ambiente festivo.

Los dirigentes de las bandas coincidieron en resaltar el esfuerzo y la preparación que conlleva esta actividad, que reúne a jóvenes que cada fin de semana dedican largas horas a los ensayos, tanto de maniobras como de interpretación musical. Uno de los representantes subrayó que la disciplina y el trabajo constante han permitido que algunas de estas agrupaciones lleguen a contar con más de 500 integrantes, tras años de trayectoria.

Señalaron que las expectativas para las festividades patrias son muy altas, tomando en cuenta que noviembre convoca no solo a panameños, sino también a compatriotas que viajan desde el extranjero para disfrutar de estas tradiciones.

El desfile no solo sirvió como vitrina del talento juvenil, sino también como espacio de unión familiar y comunitaria. Los presentes disfrutaron de ritmos vibrantes, coreografías y el entusiasmo de los músicos, quienes con cada interpretación transmitieron el fervor patrio que caracteriza a estas fechas.

La jornada concluyó entre aplausos, bailes y la expectativa de lo que será el gran despliegue musical y cultural durante las efemérides patrias en noviembre, cuando estas bandas volverán a engalanar las calles del país.

Con información de Luis de Jesús Mendoza