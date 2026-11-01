Fiestas Patrias| ¿En qué horario funcionará el Metro de Panamá?

La empresa pidió a los usuarios planificar sus viajes y tomar en cuenta este horario para sus desplazamientos durante las celebraciones.

Estación de la Línea 2 del Metro / TVN Noticias

Ciudad de Panamá, Panamá/El Metro de Panamá operará de 7:00 a. m. a 10:00 p. m. durante cinco fechas de las fiestas patrias de noviembre, según el horario divulgado por la empresa.

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La programación anunciada corresponde a los siguientes días:

  • Martes 3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia.
  • Miércoles 4 de noviembre: Día de los Símbolos Patrios.
  • Jueves 5 de noviembre: Consolidación de la separación de Panamá de Colombia.
  • Martes 10 de noviembre: Primer grito de independencia de Panamá de España en La Villa de Los Santos.
  • Sábado 28 de noviembre: Independencia de Panamá de España.

La empresa pidió a los usuarios planificar sus viajes y tomar en cuenta este horario para sus desplazamientos durante las celebraciones.

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