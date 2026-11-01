Fiestas Patrias| ¿En qué horario funcionará el Metro de Panamá?

La empresa pidió a los usuarios planificar sus viajes y tomar en cuenta este horario para sus desplazamientos durante las celebraciones.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Metro de Panamá operará de 7:00 a. m. a 10:00 p. m. durante cinco fechas de las fiestas patrias de noviembre, según el horario divulgado por la empresa.

La programación anunciada corresponde a los siguientes días:

Martes 3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia.

Separación de Panamá de Colombia. Miércoles 4 de noviembre: Día de los Símbolos Patrios.

Día de los Símbolos Patrios. Jueves 5 de noviembre: Consolidación de la separación de Panamá de Colombia.

Consolidación de la separación de Panamá de Colombia. Martes 10 de noviembre: Primer grito de independencia de Panamá de España en La Villa de Los Santos.

Primer grito de independencia de Panamá de España en La Villa de Los Santos. Sábado 28 de noviembre: Independencia de Panamá de España.

La empresa pidió a los usuarios planificar sus viajes y tomar en cuenta este horario para sus desplazamientos durante las celebraciones.