Fiestas Patrias| ¿En qué horario funcionará el Metro de Panamá?
La empresa pidió a los usuarios planificar sus viajes y tomar en cuenta este horario para sus desplazamientos durante las celebraciones.
Ciudad de Panamá, Panamá/El Metro de Panamá operará de 7:00 a. m. a 10:00 p. m. durante cinco fechas de las fiestas patrias de noviembre, según el horario divulgado por la empresa.
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La programación anunciada corresponde a los siguientes días:
- Martes 3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia.
- Miércoles 4 de noviembre: Día de los Símbolos Patrios.
- Jueves 5 de noviembre: Consolidación de la separación de Panamá de Colombia.
- Martes 10 de noviembre: Primer grito de independencia de Panamá de España en La Villa de Los Santos.
- Sábado 28 de noviembre: Independencia de Panamá de España.
La empresa pidió a los usuarios planificar sus viajes y tomar en cuenta este horario para sus desplazamientos durante las celebraciones.