Fiscalía ordenó detención de dos personas por delitos contra libertad e integridad sexual

Panamá Oeste/El Tribunal de Garantías ordenó la detención provisional de dos hombres de 34 y 35 años, tras la solicitud de la Sección de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste, en el marco de dos casos distintos de presunta comisión de delitos sexuales.

Durante las audiencias, el Ministerio Público logró la legalización de las aprehensiones y la imputación de cargos contra ambos investigados.

Primer caso: violencia doméstica y violación

El primer hecho ocurrió la noche del 6 de septiembre de 2025, en el distrito de La Chorrera, donde un hombre de 34 años habría cometido los delitos de violencia doméstica y violación en perjuicio de su esposa.

Segundo caso: tocamientos indebidos a una menor

El segundo caso se registró el 8 de septiembre de 2025, en el distrito de Chame, cuando un hombre de 35 años, mediante intimidación, presuntamente obligó a una adolescente de 14 años a ingresar a su vehículo y le realizó tocamientos indebidos.

Compromiso institucional

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de llevar a cabo investigaciones objetivas y transparentes, así como de ejercer la acción penal ante los tribunales en los casos que correspondan, conforme a la Constitución y la Ley..