Fiscalía de Cuentas capacita a funcionarios en Boquerón sobre el uso correcto de fondos públicos.

David, Chiriquí/El fiscal general de Cuentas, Jaime Barroso, hizo un llamado a los servidores públicos de distintas entidades a garantizar el buen uso de los fondos y bienes del Estado, mediante la aplicación de una disciplina fiscal y el estricto cumplimiento de las normativas vigentes.

Barroso sostuvo un encuentro con funcionarios municipales y de juntas locales del distrito de Boquerón, en la provincia de Chiriquí, con el fin de exponer y explicar las normativas que regulan la gestión de los recursos estatales. El objetivo, según señaló, es promover una administración eficiente, transparente y alejada de prácticas ilegales.

La capacitación, titulada “La naturaleza de la jurisdicción de Cuentas”, fue organizada por la oficina regional de la Fiscalía General de Cuentas en Chiriquí y estuvo dirigida a servidores públicos de gobiernos locales del distrito.

Durante la jornada participaron como expositoras las fiscales adjuntas Rosmery Rivera y Carla Barahona, quienes explicaron los alcances de la normativa aplicable. El fiscal general Barroso tuvo a su cargo las palabras de apertura, resaltando la importancia de fortalecer la formación de los funcionarios para garantizar una gestión pública eficiente y responsable.

Con información de Demetrio Ábrego