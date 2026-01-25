La Feria del Sancocho reunió a miles de panameños y turistas en Casco Antiguo

Ciudad de Panamá, Panamá/Cerca del mediodía, el aroma del sancocho cocinado en fogón, con leña de enance, comenzó a recorrer las calles del Casco Antiguo de San Felipe. En las pailas, el caldo hervía lentamente y anunciaba que estaba casi listo. Así transcurría la XII Feria del Sancocho Panameño, una cita que volvió a reunir a residentes y turistas alrededor de uno de los platos más representativos del país.

Las filas no tardaron en formarse. Entre cucharadas y sonrisas, las reacciones se repetían. “Excelente, está riquísimo, lo mejor, excelente”, comentó Jesús, mientras Heidy Marín coincidía: “Muy bueno, excelente, muy bien, es sabroso”. Para Fernanda, la experiencia fue igual de gratificante: “Excelente, divino, estamos probando la sopa, muy rica”.

El sancocho también conquistó a los visitantes extranjeros. Leonardo Santuario, proveniente de Uruguay, contó que era la primera vez que lo probaba. “En Uruguay no hay sancocho. Lo más parecido puede ser un puchero o algún guiso, pero sancocho no hay”, explicó. Sobre la experiencia, añadió: “Tiene una cantidad de sabores muy especiales, muy ricos, muy buenos, excelente. Lo felicito”. Al preguntarle si lo repetiría, respondió sin dudar: “Sí, por supuesto, claro, muy bueno”.

Puede leer: Apertura de playa Las Garzas proyecta un impacto económico de $25 millones anuales

La feria no solo es degustación. Diferentes grupos participaron con la expectativa de ganar la medalla al mejor sancocho, bajo una misma regla: todos deben usar los mismos ingredientes. Para Héctor Gutiérrez, la clave está en la base del plato. “Primero que la gallina tiene que ser dura, más cultivada, de patio. Lo demás es lo típico: culantro, cebolla, ajo y ají”, explicó.

Desde otra paila, Xiomara Da Silva resaltó el valor cultural del plato. “Este sancocho viene a reforzar nuestra identidad panameña, porque es el sancocho. Es como la fusión del viejo mundo con el nuevo mundo”, señaló. En la misma línea, Carmen Rojas destacó el carácter inclusivo del evento. “Es un compartir para todos, sin discriminación. Quien quiera tomar sancocho, aquí está el sancocho panameño, de raíz, como lo hacemos todos, muy rico y delicioso”, expresó.

Pero, ¿qué no puede faltar en un buen sancocho? Da Silva lo resumió con claridad: “Debe tener ñame, culantro, ajito y su picantico”. Sin embargo, preparar este plato tradicional hoy implica mayores costos. “Es mucho más costoso, casi diez veces más de lo que costaba hace 10 o 20 años”, señaló Gutiérrez, quien explicó que todo se ha encarecido, desde las verduras hasta la gallina.

La Feria del Sancocho Panameño se celebra desde hace 12 años en conmemoración de San Pedro Nolasco, fundador de la Orden de la Merced, y se ha consolidado como un espacio donde la gastronomía, la identidad y el encuentro cultural se sirven en un mismo plato.

Con información de María De Gracia.