Foro Económico 2026: Mulino se reunió con empresarios de multinacionales y el Consejo de las Américas

Ciudad de Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, lideró un encuentro histórico con el Consejo de las Américas y 22 directores ejecutivos de multinacionales globales durante el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, en una cita que marcó un punto de inflexión para la reactivación de la inversión extranjera en Panamá.

Acompañado por su gabinete económico —incluyendo a los ministros Felipe Chapman (Economía y Finanzas) y José Ramón Icaza (Asuntos del Canal y Secretario de Metas)— y al presidente de la Cámara de Comercio de Panamá, Mulino presentó personalmente las ventajas competitivas del país ante líderes de empresas como Pfizer, Google, Coca-Cola, PepsiCo, Siemens, Cisco Systems, AES Corporation y Grupo Cox.

Nota relacionada: Autoridades destacan oportunidades de inversión y empleos en Foro Económico Internacional

Consejo de las Américas

Fundado en Nueva York, el Consejo de las Américas reúne a las corporaciones más influyentes del hemisferio occidental bajo un compromiso común: promover mercados abiertos, estabilidad jurídica y desarrollo sostenible. Su presencia en Panamá no fue casual: el organismo identificó al istmo como un hub estratégico para operaciones regionales en logística, tecnología y energía.

Durante más de dos horas, los CEOs escucharon de voz del mandatario panameño los avances en simplificación de trámites, incentivos fiscales para sectores prioritarios y el fortalecimiento del marco legal que protege las inversiones a largo plazo.

"Panamá recupera su sitial"

José Ramón Icaza destacó el mensaje unánime de los empresarios: "Todas manifestaron la confianza que tienen en Panamá, en el clima de inversión y en el trabajo que está realizando el presidente Mulino para retornar ese sitial que tuvo Panamá por muchos años como lugar de encuentro y plataforma de negocios. El trabajo de estos 18 meses empieza a dar resultados".

El ministro Icaza enfatizó que varias empresas ya operan en el país, mientras otras exploran ingresar en sectores como energías renovables, digitalización de servicios públicos y cadena de frío farmacéutico —áreas donde Panamá ofrece ventajas geográficas y regulatorias únicas en la región.

Nota relacionada: Autoridades destacan oportunidades de inversión y empleos en Foro Económico Internacional

Foro con magnitud comparable a Davos

El ministro Felipe Chapman calificó el evento como "extraordinariamente exitoso" y subrayó su alcance continental: "Hablamos de casi 10 000 participantes entre presenciales y virtuales. Es inédito para América Latina y con volúmenes similares a los del Foro de Davos. El Banco de Desarrollo de América Latina está haciendo historia".

Fuentes gubernamentales confirmaron que varias multinacionales avanzan en estudios de factibilidad para proyectos que podrían generar miles de empleos calificados en los próximos 24 meses.

El Consejo de las Américas, por su parte, programó visitas técnicas a la Zona Libre de Colón y al Corredor Biomarino para que los CEOs evalúen las oportunidades de inversión en comercio exterior y biotecnología.

Con información de Yenny Caballero.